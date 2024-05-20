Esenyurt'ta 19 Mayıs Kutlamaları Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt'ta 19 Mayıs Kutlamaları Yapıldı

Esenyurt\'ta 19 Mayıs Kutlamaları Yapıldı

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde meşaleler ve marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Genç yeteneklerin sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar eğlendi.

20.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:44
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Esenyurt'ta 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde meşaleler ve marşlar eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü yapıldı. Genç yeteneklerin sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Etkinliği düzenledi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerde ilk olarak ilçedeki gençler sahnede yeteneklerini sergiledi. Ardından bando konserinin yapıldığı etkinlikte, DJ performansı ile gençler eğlence dolu anlar yaşadı. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in de katıldığı kutlamalarda, Eski Belediye Bahçesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na bayraklar ve meşaleler ile bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleşti. Belediyenin halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı zeybek gösterisi ile devam eden etkinliklerde yerel müzik grubu Omega ve Hayalcash sahne aldı.

Programda konuşma yapan Başkan Özer, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Artık biz onunla o da bizimle özdeşleşti. Biz Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet de bizsiz olmayacak. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Oradan Anadolu'nun çeşitli illerine geçti. Bir yıl bile olmadan tüm halkı örgütledi. Beni asıl heyecanlandıran bu birlik ruhunun kurulmasının 9,10 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşmiş olması. Bana göre bunu başarmanın yolu istemek ve o isteği yerine getirebilme yeteneği ve cesaretten geçiyor. O gün Atatürk, İstanbul'dan Erzurum'a kadar gitti. Bunu 105 sene sonra bugün İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz Türkiye İttifakı ve Türkiye'nin bütün halklarını bir araya getirip birlik ruhunu oluşturarak yapıyoruz. Atatürk, o enerjiyi halkı kurtarmak için kullandı. 21 Türklerle, Kürtlerle, Lazlarla, Çerkezlerle, Sünnilerle, Alevilerle gelin bir olalım birlikte başaralım dedi ve başardı. Bugün de bizim yapmamız gereken bu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 19 Mayıs Kutlamaları Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 19 Mayıs Kutlamaları Yapıldı - Son Dakika
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