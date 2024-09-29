Esenyurt'ta 3. Kardeş Kültürler Festivali Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 3. Kardeş Kültürler Festivali Başladı

Esenyurt\'ta 3. Kardeş Kültürler Festivali Başladı

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kardeş Kültürler Festivali, farklı yöresel kültürlerin ve lezzetlerin sergilendiği renkli bir etkinlikle başladı. Festivalde Haluk Levent'in konseri büyük ilgi gördü.

29.09.2024 09:27  Güncelleme: 09:34
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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kardeş Kültürler Festivali'nin ilk günü renkli anlara sahne oldu. Festivalde yöresel kültürler ve lezzetler sergilenirken vatandaşlar, Haluk Levent konseri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Esenyurt Belediyesi tarafından 3. Kardeş Kültürler Festivali düzenlendi. İl derneklerinin destekleriyle düzenlenen festival, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Festival, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile Yeni Belediye Meydanı'ndan Esenyurt Meydanı'na kadar yapılan kortejle başladı. Binlerce vatandaşın da katıldığı korteje yöresel müzisyenler eşlik etti. Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer yürüyüşten sonra yöresel stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel dans ekiplerinin halk oyunları gösterisi yapıldığı festivalde ardından ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Her bölgenin kendine has kültürü ve lezzetlerinin tanıtıldığı festival 6 Ekim'e kadar devam edecek. Etkinlikte, halk oyunları, halk aşıkları, mahalli sanatçılar, yöre ozanları, konserler ve yörelerin gelenek ve göreneklerini tanıtan programlarda yer alıyor.

"Kültürel zenginlikleri Esenyurt Meydanında yaşatacağız"

3. Kardeş Kültürler Festivali'nde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Esenyurt küçük bir birleşmiş milletler gibi. Ama biz biliyoruz ki göç, yetenekli yöneticilerin elinde bir nimettir. Bizde bu göçü bir nimet olarak görüyoruz. Çünkü her yörenin kendine göre bir kültürü ve zenginliği var. Biz de şimdi bu zenginlikleri bir arada Esenyurt Meydanı'nda yaşatacağız. İki tane önemli mottomuz var. Biri barış ve kardeşlik çünkü bu önemli. İkincisi de kültürün, sanatın ve sporun başkenti Esenyurt. Biz 5 ayda 5 tane festival yapıyoruz. Festival şehri haline getirdik burayı. Bir uluslararası müzik ve dans üzerine festivaller yaptık. 35 ülkeden 550 kişiyi ağırladık. İkinci olarak Gençlik Festivali'ni yaptık. Şimdi de Kardeş Kültürler Festivali yapıyoruz. 10 gün sürecek. İlk konserde de Haluk Levent olacak. Her gün bir konser var" diye konuştu.

"Dünyayı kurtaracaksa kültür ve sanat kurtaracak"

Esenyurt'u kültür ve sanat başkenti haline getireceklerini ifade eden Prof. Dr. Özer, "Burada Ardahan'dan Van'a, Sinop'tan Mersin'e, Doğudan batıya, Kürdü ile Türk'ü ile Sünni ve Alevileri ile herkes var. Şimdi burada kardeş olma zamanı kucaklaşma zamanı. Burada halaylar çekeceğiz. Horon tepeceğiz ve zeybek oynayacağız. Aşıklar atışacak, türküler şarkılar söylenecek. Her yöreden ayrı ayrı söyleşiler olacak. Her yörenin lezzetleri var. İnsanlar gelecek burada hem yiyip içecek hem de diğer kültürlerle alışverişte bulunacak. O nedenle diyoruz ki dünyayı kurtaracaksa kültür ve sanat kurtaracak. Biz de onun burada startını verdik. Bu modelin mottoları var. Barış ve kardeşlik şehri, kültür ve sanatın başkenti, sosyal belediyeciliğin olması gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 3. Kardeş Kültürler Festivali Başladı - Son Dakika

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