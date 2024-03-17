Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Ayşe Ünlüce, gelecek projelerini paylaştı

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Hayallerimin peşinden gittim. Eskişehirlilere hakkım varsa helal olsun diyorum. Onlar da helal etsinler. Ayşe Ünlüce ile bu güzellikleri ve başarıları devam ettireceklerine inanıyorum." dedi.

Tele1'de yayınlanan "Forum Hafta Sonu", Eskişehir'den yaptığı canlı yayında Eskişehir Büşükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'yi konuk etti.

Büyükerşen programda şunları söyledi:

"Eskişehir, doğup büyüdüğüm şehir. Ömrüm hep burada geçti. Çocukluğumdan beri Eskişehir için hayaller kurardım. Anadolu Üniversitesi kuruluşunda, Akademi Başkanlığı, Kurucu Rektör olarak başlayan süreçte hayallerimizle ortaya çıkan bu bakışı Eskişehir'e yaydık. Ayşe Hanım bir hukukçu olarak adalete çok dikkat eder. Belediye kadar vatandaşın da hakkını korur. Çok tevazu sahibidir. Bu çok önemlidir. Halkı yöneten bürokraside bu kıymetlidir. Eskişehir'de tabandaki ittifakı 25 yıldır kurduk ve devam edeceğini düşünüyorum. Son seçimde yüzde 53'e yakın oy aldım. Eskişehirliler kime oy vereceğini bilirler. Eskişehirlilere hakkım varsa helal olsun diyorum. Onlar da helal etsinler. Ayşe Ünlüce ile bu güzellikleri ve başarıları devam ettireceklerine inanıyorum."

70'TEN FAZLA PROJE

Ayşe Ünlüce de 8 ana başlıkta 70'ten fazla projeyi içeren Dengeli Kalkınma Modeli ile başta çocuklara, gençlere, kadınlara, emeklilere ve kırsala yönelik projelerini izleyicilerle paylaştı.

Emeklilerin çok zor koşullarda yaşamaya çalıştığını belirten Ünlüce, şunları kaydetti:

"Sosyal kart çalışmamız ile yardımlarımızdan düşük maaş alan emeklilerimiz faydalanabilecekler. Yine kıdemli yaşam merkezini hayata geçirerek, yaşları nedeniyle bakıma muhtaç olanların bakım hizmetlerini burada sağlayacağız. Emeklilerimizden en çok gelen taleplerden biri de şehir merkezindeki bir lokal kafeterya ve yemek lokantası ihtiyacıydı. Bunu da Emek Kafe ve Halk Lokantası ile gidereceğiz. Gençlerimize yeni gençlik merkezleri, teknoloji ve inovasyon merkezi, sosyal kütüphaneler gibi birçok proje hazırladık. Gençlik merkezleri ve diğer konularda onların görüşleri ve önerileriyle projeleri uygulayacağız."

Kırsal kalkınmada sözleşmeli tarım modeli ile Halk Et ve Halk Bakliyat projelerinin hem üreteci hem de tüketicilere büyük fayda sağlayacağını dile getiren Ünlüce, kırsalda altyapının ardından kalkınma için büyük adımlar atılacağını kaydetti. Çiftçileri ve hayvan üreticilerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Ünlüce, "Ancak bunlar sadece bir can suyu olacaktır. Bu bir devlet politikası olmalı ve Bakanlıklar bu alana yoğunlaşmalıdır." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik düşüncelerini de aktaran Ünlüce "Son 25 yıldaki büyük dönüşümün canlı şahidiyim. Ben de Yılmaz Hoca'mdan devralacağım bayrakla şehriyle gurur duyan Eskişehirlilere hizmet etmenin onurunu taşıyacağım. Geleceğe ilişkin son 25 yılın 8 yılını belediyede geçirdim ama öncesinde sivil toplum örgütlerinde hep aktif görev aldım. Benim yapacağım çalışmalarda son 25 yılın imzası olacak. Eskişehir hiçbir zaman agresif büyüyen şehir olmadı. Şehirlerin gelecek vizyonu olması lazım. Anlık kararlarla aklınıza geleni yapamazsınız. 8 ana başlıkta Dengeli Kalkınma Modeli'miz ile Eskişehir'i dengeli bir kalkınma ve büyüme ile gelişimini sürdüreceğiz. Sahada Eskişehirlilerin şehrini çok benimsediğini ve Eskişehir ittifakını görüyorum. Bu seçimi onların inancıyla, Eskişehir için kazanacağız."