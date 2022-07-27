25 Temmuz'da kısmen trafiğe kapatılan Söğüt-Uludere yolunun Ankara- Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan kısımda genişletme çalışmaları sürüyor. Yolda; altyapı freze traşlama, PMT (plentmiks temel) sıkıştırma ve serim çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, altyapı işlemleri sonrası sıcak asfalt serimi yapacak.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Ankara, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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