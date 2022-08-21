Eskişehir Büyükşehir'in Yaz Spor Okullarında Sertifikalar Verildi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'in Yaz Spor Okullarında Sertifikalar Verildi

21.08.2022 12:20
Eskişehir Büyükşehir'in Yaz Spor Okullarında Sertifikalar Verildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) çocukların tatil dönemini spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği yaz spor okullarında, farklı branşlarda eğitim gören 900 sporcu tören eşliğinde sertifikalarını aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) çocukların tatil dönemini spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği yaz spor okullarında, farklı branşlarda eğitim gören 900 sporcu tören eşliğinde sertifikalarını aldı.

23 Haziran'da başlayan yaz spor okulları, Osmangazi Spor Sahası'nda düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı. Törene; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu, belediye bürokratları, sporcu aileleri ve yurttaşlar katıldı.

Sertifika töreni öncesi "Yaz Okulları Mini Minikler Futbol Şenliği"nin final karşılaşması oynandı. 20 kulüpten 420 sporcunun 65 karşılaşmada ter döktüğü şenliğin final mücadelesi sonrası minikler el ele vererek tribünleri selamladı. Karşılaşma sonrası sporculara katılım belgesi verildi.

Törende çocuklara ve ailelere seslenen CHP'li Süllü, "Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği yaz spor okullarına katılarak çok güzel, sağlıklı bir tatil dönemi geçirdiniz. Hem spor, hem eğitim hayatınızda başarılar sizinle olsun. Kış döneminde de yine spor eğitimlerine devam etmenizi diliyorum. Sizleri ve değerli ailelerinizi tebrik ediyor, yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir'in Yaz Spor Okullarında Sertifikalar Verildi - Son Dakika

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