Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü\'nde İşçilere Yüzde 65 Zam

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile ESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu ve şirket işçilerine ek yüzde 65 zam içeren toplu iş sözleşmesi ek protokolü, EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Kemal Azak tarafından imzalandı.

EBB ve ESKİ Genel Müdürlüğü'ndeki 3 bin 168 personeli kapsayan, en düşük net maaşın 24 bin 707 TL, ortalama net maaşın 28 bin TL, fazla mesai ile net maaşın 30 bin TL'nin üzerine çıkarıldığı ek protokolün imza töreni, EBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Başkan Büyükerşen, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Kemal Azak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Recai Erdir, bürokratlar ile işçiler katıldı.

Törende personele seslenen Başkan Büyükerşen, şunları söyledi:

"TOPLAMDA YÜZDE 65 ORANINDA İYİLEŞTİRME GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Eskişehir sizlerin emeği ile uluslararası üne kavuştu. Öncelikle sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Aldığımız uluslararası ödüller almaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Konseyi gibi pek çok yerden ödüller alıyoruz. Eskişehir artık tüm dünyada tanınıyor. Bu ödüller bize değil, sizlere veren ödüllerdir. Eskişehir sizlerin emeği ile ortaya çıktı.Büyükşehir Belediyemiz ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nde 3 bin 168 personelimize yani kadrolu ve şirket işçisi emekçilerimize, toplu iş sözleşmesi gereği yapmamız gereken ücret artışlarına yaşanan ekonomik krizi göz önüne alarak ilave artış yapma kararı aldık. Toplamda yüzde 65 oranında iyileştirme gerçekleştirdik. Gönül isterdi ki, daha fazlasını yapalım ama imkanlar ölçüsünde elimizden geleni yaptık. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış oldu. Diğer yandan pek çok kamu kurum kuruluşunda maaşların taksitle ödenme durumu var. Ancak biz her türlü zorluğa rağmen bu konuda bir aksamaya mahal vermedik. Taksitle maaş verildiğini bir düşünün, ya da maaşların verilemediğini. Allah'a şükür sizlere hiçbir zaman böyle bir şey yaşatmadık. Bu artışa tam bir mutluluk diyemiyor olsam da keşke ülkemizde bu ekonomik tablo olmasaydı diyorum. Sizlere ve bizlere düşen en büyük görev, daha çok çalışıp üretmek, daha büyük refah yaratıp onu adil şekilde paylaşmayı sağlamaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı ömürler diliyorum, başarılarınız daim olsun."

Azak ise yapılan artış dolayısıyla Başkan Büyükerşen'e teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Gerçek enflasyonun en ağır hissedildiği bir dönemdeyiz. Biz Hocam Yılmaz Büyükerşen'e ne zaman gelsek en iyisini vermek ve sürdürülebilir olması için gerekeni yaptı. Biz sendika olarak hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Belediye İş Sendikası'nın bir partisi, bir lideri var. Partisi, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, lideri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kim emekten yanaysa, kim emeğin değerini vermek için çaba sarf ediyorsa biz onu baş tacı yaparız. Bu sözleşmede emeği geçen başta Yılmaz Büyükerşen Hocamıza ve sözleşmeler sürecinin olgunlaşmasını sağlayan dönemin Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'ye, bürokratlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Büyükerşen ve Azak protokolü imzaladı.