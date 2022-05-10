Eskişehir Büyükşehir'den Gençlere Kadın Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'den Gençlere Kadın Sağlığı Eğitimi

10.05.2022 15:04
Eskişehir Büyükşehir'den Gençlere Kadın Sağlığı Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Kadın Sağlığı Eğitimi Programını tamamlayan gençlerle bir araya geldi. Ünlüce, “2013’ten bu yana 1200’den fazla kadın bu eğitimleri aldı. Özellikle gençlerimizin bu eğitimi almış olmaları çok önemli” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Kadın Sağlığı Eğitimi Programını tamamlayan gençlerle bir araya geldi. Ünlüce, "2013'ten bu yana 1200'den fazla kadın bu eğitimleri aldı. Özellikle gençlerimizin bu eğitimi almış olmaları çok önemli" dedi.

Kadınlara temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlanan Kadın Sağlığı Eğitimleri devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından 2013 yılından bu yana verilen eğitimler kapsamında son olarak Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi bursiyer öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlendi.

"BİZİM İÇİN EN DEĞERLİ PROFİL, GENÇ PROFİLDİ"

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde tamamlanan eğitimlerin sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, "Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği güzel bir iş birliği yaptığımız değerli bir STK. Kırsalda yaşayan kadınlar, cezaevindeki kadınlar, belediye bürokratları başta olmak üzere düşüneceğiniz her profildeki kesim, kadın sağlığı eğitimi aldı. Bizim için en değerli profil, genç profildi. Kadın Sağlığı Eğitimi tam da sizin gibi genç yaşlarda alınması gereken hatta örgün eğitim içerisinde olması gereken bir eğitim. Geç kalmadınız, doğru yerdesiniz" dedi.

"KATILAMAYAN ÜYELERİMİZ İÇİN YİNE EĞİTİMLER ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı Nuran Yenilmez de eğitimler nedeniyle teşekkür ederek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ikinci parti katılmayan öğrenciler ve katılamayan üyelerimiz için yine eğitimler almayı düşünüyoruz. Bu etkinlikte çok heyecanlandık. Bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böylesi güzel bir ortamda, böylesi kalifiye hocalarla ve bu alanda Türkiye'nin en iyi isim yapmış belediyesinden bu eğitimi almak bizim için onurdur, gururdur" diye konuştu.

"BU SAYININ GİDEREK ARTMASINI İSTİYORUZ"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün burada ayrı bir mutluluk içerisindeyim. Sizlerle buluştuğumuz için çok keyifliyiz. Üniversitede daha eğlenceli programlar varken, kendi sağlığınız başta olmak üzere belki ileride annenize, gelecekte kız çocuklarınıza öğreteceğiniz çok güzel bir eğitim aldınız. Emek verdiniz, vakit ayırdınız. Bu programda emeği geçen herkesi kutluyorum. 2013'ten bu yana eğitimlerde 1200'den fazla kadın arkadaşımız eğitim gördü. Bu sayının giderek artmasını istiyoruz. Özellikle gençlerimizin bu eğitimleri alması çok önemli. Belki okullarınızda guruplar kurarak bu eğitimleri arkadaşlarınızla devam ettirirsiniz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşma sonrası eğitimleri tamamlayan 26 üniversiteli genci tebrik eden Ünlüce, katılım sertifikalarını verdi. Etkinlik hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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