Eskişehir'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan son yolculuğuna uğurlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan 69 yaşındaki Erol Erdal Gürdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Odunpazarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eskişehir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Odunpazarı ilçesi Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 69 yaşındaki Erol Erdal Gürdoğan, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybeden Gürdoğan için bugün öğle namazını müteakip Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Emre Genç, Haluk Doğrudağ ve Adnan Evren Olcay, mahalle muhtarları, Gürdoğan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından merhum muhtarın naaşı, defnedilmek üzere Odunpazarı Mezarlığı'na götürülerek dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İHA
Muhtarlar GünüOdunpazarıEskişehirGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Dünyaca ünlü banka Antalya’daki şubesini kapattı Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
Juventus’un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç Juventus'un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak İşte dillendirilen rakam
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
13:58
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak İşte cevabı
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:22:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei