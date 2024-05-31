Eskişehir\'de Antikacı Oyuncak Müzesi Açmayı Planlıyor

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Eskişehir'de antikacılık yapan Hakan Akın, elindeki çeşitli ülkelerden gelen yüzlerce eski oyuncak ile bir oyuncak müzesi kurup kent turizme katkı sağlamak amaçlıyor.

Uzun yıllardır antikacılık yapan Hakan Akın, elinde pek çok eski eşyanın yanı sıra yüzlerce nostaljik oyuncak da bulunduruyor. Japon, İngiliz, Amerikan, Türk ve daha birçok ülkenin kültürüne ait yüzlerce nadir oyuncak müşterilerin beğenisini kazanırken, Akın, elindeki parçalar ile Eskişehir'de bir oyuncak müzesi açmayı düşündüğünü açıkladı. Oyuncağın da önemli bir kültür olduğuna vurgu yapan antikacı vatandaş, Türkiye'de oyuncak üzerine sadece 3 adet müze olduğunu belirterek konuyla ilgili yakın zamanda belediyeye müracaat edeceklerini dile getirdi. Hem yerli hem de yabancı turistlere güzel bir görsellik sağlamayı amaçlayan Hakan Akın, satış yapmayarak ellerindeki parçaların sayısını arttırabileceklerini ve müzeyi her geçen gün büyütebileceklerini ifade ederek konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

"Müzeyi belediye açarsa bu daha kolay olur"

Antikacı Hakan Akın, oyuncak müzesi açmakla ilgili düşüncelerine ilişkin, "Türkiye'de müze açılması konusunda şartlar çok zor. Ancak bununla ilgili belediyeye bir teklif götürebiliriz. Müzeyi onlar açarsa daha kolay olur. 150 parçadan oluşan bir oyuncak koleksiyonumuz var. Bunların hepsi eski ve nadir Japon, İngiliz, Amerikan ve Türk oyuncakları. Oyuncaklar da insanların tarihini öne çıkartan bir unsurdur. Kendimiz bunu belediyeye sunacağız. Açarlarsa onlara kalmış artık. Zaten Odunpazarı'nda çeşitli müzeler var. Oyuncak da bir kültürdür. Elimizdeki oyuncaklar şu anki büyüklerin oynadığı ürünler, onların babalarının ve dedelerinin mirası. Türkiye'de şu anda 3 adet oyuncak müzesi var diye biliyorum. Bunlar İstanbul, Ankara ve Antalya'da bulunuyor. Eskişehir'in de neden bir oyuncak müzesi olmasın? Kentimize değer katar. Hem yerli hem de yabancı turistlerimize çok güzel bir görsel sunulabilir. Bu noktada amacımız satış yapmak değil, daha fazlasını da temin ederiz ve müzeyi destekleriz. Konuyla ilgili yetkililerden destek bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR