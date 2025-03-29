Eskişehir'de Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Eskişehir\'de Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı için alışverişte fıstık ve misafir şekeriye yoğun talep var.

29.03.2025 13:20
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Eskişehir'de vatandaşların Ramazan Bayramı için alışverişe çıkmasıyla işleri yoğunlaşan esnaf, en çok fıstık ile misafir şekerinin tercih edildiğini söyledi.

Toplamda 9 günlük resmi tatilin yapılacağı Ramazan Bayramı yarın başlayacak. Bayrama son 1 gün kala kent çarşısında yoğunluk yaşanırken, birçok vatandaş bayramlık alışverişlerini gerçekleştirdi. En çok fıstık, misafir şekeri ve çikolata gibi ürünlerin tercih edildiğini belirten esnaf, işlerden memnun olduklarını ancak önceki yılın yoğunluğunu aradıklarını dile getirdi. Fiyatları ellerinden geldiğince uygun tutmaya çalıştıklarını ve müşterilerini beklediklerini açıklayan kent esnafı, tüm vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

"Fıstık, kaba şeker, normal misafir şekeri ve çikolata çok tercih ediliyor"

Bayram yoğunluğuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Recai Polat, "İşlerimiz çok güzel, Allah bereket versin. Yoğunluğumuz var, memnunuz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Fıstık, kaba şeker, normal misafir şekeri ve çikolata en çok tercih edilen ürünler arasında. Tercihe göre ürün çeşitliliğimiz var. Geçen seneye nazaran bu sene işlerimiz durgun, düşüş var. Bu bayram fazla yoğunluk yok. Bayramda rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk versin. Tüm İslam alemine hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"İşler geçen yıla oranla biraz daha düşük"

Yoğunluğun durumunu bir önceki yıl ile kıyaslayan esnaf Metin Alanönü, "İşler geçen yıla oranla biraz daha düşük. Önceki yıllarda biraz hareketlilik vardı ama bu sene biraz yavaşlık oldu. Yine de Allah bereket versin. Belki vatandaşlar yola çıkmayacakları ve burada kalacakları için alışverişe yönelmemiş olabilirler. Sonradan 9 gün tatil çıktığı için hareketliliğin bugün için artabileceğini düşünüyoruz. İnşallah artar. Öyle olursa bizim için de iyi olur. Hiç olmazsa ticaret yapmış oluruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Nice bayramlarda görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

"Fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz ki sürümden kazanalım"

Esnaf Ahmet Dönder, işlerin durumunun iyi olduğundan bahsederek şunları aktardı:

"Şu anda fiyatlarımız uygun. Halkımız sağ olsun, bizi tercih ediyor. Biz de fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz ki sürümden kazanalım. İşler geçen yıla göre biraz düşük ama fiyatları uygun tuttuğumuz için yine satış oluyor. Kabuklu fıstıklar ve karışıklar tercih ediliyor. Bayramlık şeker ve çikolata satışlarımız da yoğun."

"Çarşı kalabalık, insanlar para harcamasını seviyor"

Batuhan Yetişkul ise, "Hamdolsun, bu aralar işlerimiz canlı. Çarşı kalabalık, insanlar para harcamasını seviyor. Esnaf bayramın 1'inci günü kapalı. Bayramın 2'nci gününden sonra inşallah açığız. Herkesin bayramı kutlu olsun. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika

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