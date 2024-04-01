Eskişehir\'de CHP\'li Başkanlar Seçim Sonuçlarını Kutladı

Netleşen sonuçlara göre yeniden Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ataç, "Desteğinizi her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Kentimizi omuz omuza daha güzel günlere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolu olsun" dedi.
Başkan Ataç, netleşen sonuçlara göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanlığı'na seçilen Ayşe Ünlüce ve yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı olan Kazım Kurt, seçim sonuçlarını vatandaşla kutladı. Kutlamada CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yalaz da yer aldı.
Yoğun katılım ve büyük coşku ile karşılanan Başkanlar, Eskişehirlilere teşekkür etti. Burada Tepebaşılı hemşehrilerine seslenen Başkan Ataç, şunları söyledi:
"YOLUMUZ ATATÜRK'ÜN AYDINLIK YOLU OLSUN"
"Çok sevgili Eskişehirliler, ben 25 yıldır siyasetteyim hiç böyle bir seçim görmedim. Hepimizi kutluyorum. Bu seçimde bir mucize oldu Sivrihisar'ı da aldık. Bundan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütün talepleriniz yerine getirilir. 3 ay boyunca hep beraber alın teri döktük. Bunun karşılığında Tepebaşı'nda en yüksek oyu aldık. Bu size helal olsun. 'Ne mutlu Türküm!' diyene. Hepinize çok teşekkürler. 5 yıl yine beraberiz. Sizlere hizmet etmek benim için onurdur. Desteğinizi her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Kentimizi omuz omuza daha güzel günlere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolu olsun."
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ünlüce de şöyle konuştu:
"ŞEHRİMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"
"Sevgili Eskişehirliler, 10 Ocak'ta adaylığımın açıklandığı günden bugüne köylerde, pazarlarda, çarşıda, esnaf ziyaretlerinde, ev buluşmalarında sizlerle bir araya geldik. Gösterdiğiniz ilgi ve sevgi sorumluluğumuzu daha da artırdı. Eskişehir 31 Mart seçimlerinde anlayabilene çok güzel bir mesaj verdi. 'Biz bu şehrin büyük emeklerle oluşturduğu kent kimliğine sahip çıkacağız' dedi. Kazım Başkan'ım ve Ahmet Başkan'ım başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışacak ve güzel şehrimizi geleceğe taşıyacağız. Güveniniz, inancınız ve desteğiniz için candan teşekkür ediyorum."
Başkan Kurt da şunları söyledi:
"TEK ADAMI BÖYLE DEVİRECEĞİZ"
"Sevgili Eskişehirliler hepinizi kutluyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de büyük bir değişim yaşadı. Biz Eskişehir'de herkesten oy aldık. Tek başımıza seçime girdik ve Türkiye İttifakı'nı, Eskişehir İttifakı'nı sağladık. Adalet ve Kalkınma Parti'ne oy verenlerden oy aldık. Teşekkür ediyoruz. İYİ Parti'ye oy verenlerden oy aldık teşekkür ediyoruz. Refah Partisine oy verenlerden oy aldık teşekkür ediyoruz. Böylece bütün Eskişehir'den oy aldık. Herkesin oyu var burada. Demek ki doğru bir değişim yaptık. Biz CHP olarak ezilenlerin yanındayız, horlananların yanındayız, dışlananların yanındayız, işçilerin yanındayız, emeklilerin yanındayız. Hiç korkmayın bizim artık politikamız aktif bir muhalefettir. Bu aktif muhalefetle erken seçim istiyoruz. Tek adamı böyle devireceğiz. 'Sandıkta bu iş olmaz' diyorlardı. 'Sandıklara sahip çıkın, oy çaldırmayın' diyorlardı. Bütün Eskişehir oy çaldırmadı, sandıklara sahip çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum."
"CHP, ONLARIN İTTİFAKINA KARŞI 'TÜRKİYE İTTİFAKI' DEDİ"
İl Başkanı Talat Yalaz, "Kampanya başlarken ne dedik? Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız dedik. Ne yaptık? Kazandık, kazandık, kazandık. Kısa süre önce genel seçimi kazanan Cumhur İttifakı, yine Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere girdi. CHP tek başına girdi. Onların ittifakına karşı 'Türkiye İttifakı' dedi. Eskişehir İttifakı dedi. Bu ittifak kazandı. Çünkü CHP, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında kuvayimilliye ruhuna Anadolu'yu tekrar hazırladı. Yarın CHP'nin iktidar yürüyüşünün başlangıcı olacak. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Kuvayı milliyeyiz çünkü biz bu ülkeyi kuran ve kurtaracak partiyiz. İktidar yürüyüşümüz hayırlı olsun" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de CHP'li Başkanlar Seçim Sonuçlarını Kutladı - Son Dakika
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