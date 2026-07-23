CHP'li muhaliflerden Eskişehir'de anahtar protestosu

(ESKİŞEHİR)- Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye destek veren CHP'liler ve görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, parti il binasından İl Seçim Kurulu'na yürüdü.

Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye destek veren CHP'liler ve görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, parti il binasından İl Seçim Kurulu'na yürüdü. Talat Yalaz'a Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, görevden alınan Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ve Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım da eşlik etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAYANLAR OLDU

"Özgür Başkan" sloganları atan yüzlerce vatandaş ellerinde Özgür Özel'in fotoğrafını taşıdı. Yürüyüş esnasında yoldan geçen araçlar kornalarıyla kitleye destek verirken, gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar da oldu."

ANAHTARI KAPIYA BAĞLADI

Yürüyüşü İl Seçim Kurulu önünde sonlandıran Yalaz ve beraberindekiler, parti binasının anahtarını İl Seçim Kurulu görevlilerine vermek istedi. Görevliler kabul etmeyince, anahtarı İl Seçim Kurulu'nun kapısına bağladılar.

"BU KURUM VERDİĞİ MAZBATANIN ARKASINDA DURMUYOR"

İl Seçim Kurulu önünde kalabalığa seslenen Talat Yalaz, "Bugün mesai saati içinde hafta içi olduğu halde bu yılın en sıcak yazında, bu saatte bizleri yalnız bırakmadığınız için Eskişehirlilere ve tüm Türkiye'ye bu halk yalnız değildir dediğiniz için hepinizi selamlıyorum. Biz sizler tarafından seçiliriz. Bizim mazbatamızı da burası verir. Seçim kurulu verir. Bizi seçenler burada, bize mazbata veren kurum burada. Sizler iradenize sahip çıkıyorsunuz. Seçtiğiniz kişinin ve kişilerin ve il başkanınızın hem ilçe başkanlarınızın hem de genel başkanınızın arkasında yürüyorsunuz. Ama bu kurum verdiği mazbatanın arkasında durmuyor" dedi.

"O ANAHTARLARI ALIN İSTEDİĞİNİZE VERİN"

"Mazbatayı veren sadece bu kurum değildir. Bize mazbatayı veren Atatürk'ün kurduğu bir asırlık demokrasi geleneğidir" diyen Yalaz, "Demokrasi kültürüdür. Bugün vuku bulan olayları bir partinin iç meselesi gibi göstermeye çalışanlara sesleniyorum. Siz sadece iktidara yürüyen bir partinin önüne duvar örmekle, ket vurmaya çalışmakla kalmadınız. Ülkenin demokrasi kültürünü, demokrasi geçmişini de katlettiniz. O yüzden ben partinin anahtarını sarayın görevlendirdiği butlancılara değil, hak etmeden o koltuğa oturmak isteyenlere değil, mazbatayı bize vermiş olan size vermek istiyorum. Siz o anahtarları alın istediğinize verin" diye konuştu."

"HEDEFİMİZ İKTİDAR OLMAKTIR"

Göreve geldiği günden bu yana iktidar hedefiyle çalıştığını söyleyen Yalaz, şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimiz günden beri, 3 yıldır genel başkanımız Özgür Özel, göreve geldiğinden bu yana bir mücadele verdi. Hatta ve hatta bu partiye uzun süre mücadele verenler var. Bugün terk ettiğimiz o binanın her karışında binlerce CHP'linin binlerce, yol arkadaşımızın miting coşkusu, seçim gecelerinin yeri geldiği üzüntüsü, yeri geldiğinde büyük başarının coşkusu hepsi bir arada duruyor. Bugün o binadan çıkarken o hüzünleri de o coşkuları da oradaki heyecanları da Atatürk'ün 6 okuna duyulan o saygıyı, sevgiyi de iktidar olmaya duyulan o aşkı da omuzlarımıza alıp attık. Orada kalan sadece binadır. O binanın içindekiler burada bizlerle yürüyen yüzlerce partilinin omuzlarındadır."

"BUTLANCILARDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I TEKRAR İKTİDAR YAPMA HEDEFİ VAR"

Butlancılarda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar iktidar yapma hedefi olduğunu belirten Yalaz, "Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Bir parti iktidar olmak için kurulur. Bir siyasi partinin neferleri o mücadele ettikleri partiyi iktidar etmek için çaba harcarlar. İşte bizimle yürüyen bu arkadaşlarda o partiyi iktidar etmek için ortaya konulmuş mangal gibi bir yürek var. Bugün partiyi yönetmek iddiasında olan butlancılarda, o binada oturacak olanlarda tam tersine bir partinin iktidar yürüyüşüne ket vurmak Recep Tayyip Erdoğan'a yoldaş olma, Erdoğan'ı bir kere daha seçtirme iradesi var. Biz bu iradeyi kabul etmeyenleriz. Biz halkın umudunu boşa düşürmemek için bize umut bağlayanlara, genel başkanımıza, bizlere umut bağlayan milyonların umudunu yalnız bırakmamak için Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını onun ortaya koyduğu vizyonu ve misyonu iktidar etmek için yola çıkanlarız. Bu yüzden yola çıkıyoruz" dedi.

"CHP SARAYIN PARTİSİ OLAMAZ"

CHP içinde ihanet çemberi içine girenler olduğunu söyleyen Yalaz, şöyle devam etti:

"Biz partimizi iktidar etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Her türlü başvuruda bulunduk her tülü yolu denedik. Bu butlan belası partinin başına geldikten sonra gece gündüz durmadan her türlü yolu deneyerek CHP'yi tekrar halkın partisi yapmak için uğraştık. CHP sarayın partisi olamaz dedik. Bu parti saraya karşı kurulmuştur dedik. Bu pati cumhuriyetin ikinci yüz yılında iktidar olmalıdır dedik. Bizim önümüzde AKP duramaz, duramıyor, dedik. Türkiye'de AKP'yi ikinci parti yaptık dedik. Eskişehir'de AKP'yi bitirdik dedik. Bırakın çekilin önümüzden AKP bizi durduramaz, onları yendik, yeneceğiz dedik. Ama bizim önümüze ket vurmak için ihanet çemberinin içine girenler oldu"

Anahtarı İl Seçim Kurulu'nun kapısına bağlayan Talat Yalaz ve partililer, daha sonra Valilik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.