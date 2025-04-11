Eskişehir'de Elektrik Zamlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Elektrik Zamlarına Tepki

Geniş Video İzle

ESM, Zorlu Enerji önünde elektrik zamlarına karşı basın açıklaması yaptı, özelleştirmelere karşı çıktı.

11.04.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir Temsilciliği tarafından Zorlu Enerji önünde basın açıklaması yapıldı. ESM Eskişehir İl Temsilciliği adına açıklama yapan Doğukan Aktürk, "Özelleştirme politikaları en temel insan haklarından biri olan enerjiye erişim hakkının önüne geçtiği gibi; halkın yaşam hakkını da tehdit etmektedir" dedi.

KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir Temsilciliği tarafından Zorlu Enerji önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada 5 Nisan'da yapılan yüzde 25 oranındaki elektrik zammına tepki gösterildi. Doğukan Aktürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İktidar kendi eliyle yarattığı krizin yükünü emekçilere yıkmaya devam ediyor. Enerji alanında yıllar önce başlayan özelleştirme süreci yurttaşın sırtına ağır faturalar olarak yansıyor. Kamu yararı gözetilmeden yapılan düzenlemeler şirketleri zenginleştirirken halkı mağdur etmeye devam ediyor. Elektrik piyasasını üretim, iletim ve dağıtım olarak üçe ayıran iktidar, Türkiye'yi 20 dağıtım bölgesine bölerek kontrolü özel şirketlere devretmişti. 'Hizmet kalitesi artacak, fiyatlar düşecek' söylemleriyle başlayan bu süreçte, zamanla kalite ve enerjiye güvenli erişim olanakları gerilerken, elektrik faturaları da sürekli artan zamlarla birlikte kabardı.

"Dört kişilik bir ailenin faturası 595,8 TL'ye yükseldi"

Elektrik fiyatlarına 5 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarında zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik fiyatları mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zamlandı. Elektrik zamlarının açıklanmasının ardından BOTAŞ'da nihai doğalgaz satış fiyatında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış yapıldığını duyurdu. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık 230 kWh enerji tüketeceği varsayılıyor. Buna göre günlük ortalaması 8 kWh'i geçmeyen bu tüketim için aile bütçesinden ayrılması gereken 476,6 TL, bu zamla birlikte 595,8 TL'ye yükseldi. Faturada yüzde 65,9 düzeyinde olan dağıtım bedelinin payı yüzde 70,9'a ulaştı. 1 Nisan 2021'de 4 kişilik ailenin 183,4 TL olan asgari elektrik faturası dört yıllık dönemin sonunda, 5 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 224,8 artışla 595,8 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde faturadaki dağıtım bedeli yüzde 642 artarken, enerji bedeli yalnızca yüzde 24,5 arttı.

"Zamlar yine şirketlere yaradı"

Zamlar yine şirketlere yaradı. 5 Nisan'da elektrik tarifesine yapılan yüzde 25'lik zam sonrası oluşacak ek gelirin büyük bölümünün dağıtım şirketlerine aktarılacağı belirtiliyor. Yeni tarife ile üretim fiyatları sabit kalmasına rağmen, dağıtım bedelleri yükseltildi. Bu nedenle zamdan kaynaklanan milyarlarca liralık yük, yurttaşın cebinden çıkıp şirketlerin kasasına yönelmiş olacak. Mesele sadece elektrik zamlarının halka yaratacağı maddi yükle veya yaşanan soygunla da sınırlı değil. Elektrik şirketlerinin tepesine çöreklenen sermayedarlar elektrik altyapısının iyileştirilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması, elektrik tedarikinin güvenceli bir şekilde sağlanması konusunda atılacak adımları birer mali yük olarak görmektedir. Bunun sonuçlarını hep birlikte acı deneyimlerle yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere elektrik şirketlerinin sorumsuzluğu Diyarbakır ve Mardin'de elektrik kabloları nedeniyle çıkan yangında 15 insanımızın; yine İzmir'de iki insanımızın sokak ortasında açıkta bırakılan elektrik kabloları nedeniyle yaşamlarını yitirmelerine neden olmuştu. Özelleştirme politikaları en temel insan haklarından biri olan enerjiye erişim hakkının önüne geçtiği gibi; halkın yaşam hakkını da tehdit etmektedir.

"Özelleştirmeleri durdurun"

Bu nedenle; bizler, enerji alanında özelleştirmelerin durdurulmasını, özelleştirilen şirketlerin tekrar kamulaştırılmasını istiyoruz. Elektrik zammından etkilenen 41 milyonu aşkın konut aboneleri yapılan bu zamların geri alınmasını istiyoruz. Her ay elektriğe fazladan ödeyeceğimiz 5,3 milyar liranın patronların cebine gitmesini değil, halkın cebinde kalmasını istiyoruz. Haklı taleplerimiz için alanlarda olmaya ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Zorlu Enerji, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Doğukan, Enerji, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Elektrik Zamlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 19:20:52. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Elektrik Zamlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement