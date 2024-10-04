Eskişehir\'de emniyet ve jandarma teşkilatına 88 aracın teslimi için tören düzenlendi

Yerel

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 88 araç Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından ekiplere teslim edildi.

İstanbul'da 20 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nca alınan 7 bin 204 araç, düzenlenen törenle emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilmişti. Bu araçlardan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 5 bin 1, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine de 2 bin 203 araç verilirken; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü için 83 araç, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı için ise 5 araç olmak üzere toplam 88 araç tahsis edildi. Bu çerçevede, saat 09.45'te Vilayet Meydanı'nda 88 aracın teslim ve hizmete alımı için bir tören gerçekleştirdi. Törende ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy açıklamalarda bulundu. Ardından İl Müftüsü Muharrem Gül eşliğinde dua edilirken, temsili anahtar teslimi yapılıp toplu fotoğraf çekildi. Yeni araçların hayırlı hizmetlerde kullanılmasını dileyen Vali Aksoy, eskiyen araçların bir kısmının hizmet dışına çıkarılacağını ve bir kısmıyla da yeni ekipler oluşturup daha çok hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

"Zaman zaman araçlarımızın motorları hiç kapatılmadan 24 saat esasına göre hizmet verebilmekte"

Törende konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Emniyet ve asayiş hizmetleri gece gündüz demeden, hafta sonu demeden süreklilik arz eden hizmetlerin başında geliyor. Bu yönüyle, zaman zaman araçlarımızın motorları hiç kapatılmadan 24 saat esasına göre hizmet verebilmekte. Ekipler değişiyor ama araçlar hizmete devam ediyor. Bu yönüyle eskiyen araçların yenilenmesi, yeni araçlarla daha güçlü hizmet verebilmek anlayışıyla İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda Türkiye genelinde bir araç alım kampanyası gerçekleştirildi. 20 Eylül 2024 günü İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı'mızca alınmış olan 7 bin 204 araç emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edildi. Emniyet teşkilatımızın bünyesine 5 bin 1, jandarma teşkilatımızın bünyesine de 2 bin 203 araç verildi. Bu araçlardan ilimize de İl Emniyet Müdürlüğü'müz için 83 araç, jandarma teşkilatımız için de 5 araç olmak üzere 88 araç tahsis edildi. İçişleri Bakanlığı'mızın bütçesi, valiliğimizin bütçesi ve Eskişehir'de 9 kişi ve hayırsever kurumumuzun 2 milyon 825 bin liralık katkılarıyla bu araçların alımları gerçekleştirildi. Ben, katkı sunan bütün kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu gelen araçlarımızı ağırlıklı olarak trafik hizmetlerinde kullanacağız"

Emniyet ve jandarma teşkilatının mevcut araç yapısıyla ilgili bilgiler paylaşan Vali Aksoy, "Jandarma teşkilatımızda asayiş ve trafik hizmetlerinde 0-5 yaşta 50 araç, 6-10 yaşta 80 araç, 10 yaş üstü de 82 araç olmak üzere 212 araçla hizmet veriyor. Emniyet teşkilatımıza da baktığımızda 0-5 yaş arası 125, 6-10 yaş arası 230, 10 yaş üstü de 187 olmak üzere toplam 542 araç sadece emniyet, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılıyor. Bu gelen araçlarımızı, İçişleri Bakanı'mızın da öngördüğü ve talimatlandırdığı şekliyle ağırlıklı olarak trafik hizmetlerinde kullanacağız. Trafik kazalarının azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması bakımından bu çalışmalarımızı önemsiyoruz. Emniyet teşkilatımıza gelen araçların 50'si trafik hizmetlerinde, 4'ü yunuslarda olmak üzere 33'ü de asayiş hizmetlerinde kullanılacak. Jandarmamıza gelen 5 araç da trafik hizmetlerinde kullanılacak. Amacımız, trafik kazalarının azaltılması ve halkın daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

"Kurallara ne kadar çok uyarsak trafik kazalarının azaltılmasında katkı sunmuş oluruz"

Son olarak vatandaşlara da seslenen Vali Aksoy, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Ben bu vesileyle bütün Eskişehir'deki sürücülerimizden ve yayalarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyorum. Kurallara ne kadar çok uyarsak trafik kazalarının azaltılmasında katkı sunmuş oluruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de etrafımızdaki insanların güvenliği için bu oldukça önemli ve kıymetli. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir'in huzuru, Türkiye'nin huzuru. 'Güvenli şehir Eskişehir' diyerek yola çıktık ve bu noktada özveriyle görev yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürü'müzden en uçtaki bekçimize, İl Jandarma Komutanı'mızdan uzman jandarmamıza kadar görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız, Eskişehir'in huzuru, halkın huzuru, Türkiye'nin huzuru ve güvenliğidir."

Törene Vali Hüseyin Aksoy'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Müftüsü Muharrem Gül, emniyet mensupları, jandarma mensupları ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR