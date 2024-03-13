Eskişehir'de Geleceğin Mesleklerine Kapıları Aralayan Zirve - Son Dakika
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Eskişehir'de Geleceğin Mesleklerine Kapıları Aralayan Zirve

Eskişehir\'de Geleceğin Mesleklerine Kapıları Aralayan Zirve

Avrupa Birliği (AB) desteği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında “Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi” Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

13.03.2024 14:42  Güncelleme: 14:48
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Avrupa Birliği (AB) desteği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında "Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi" Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AB desteğiyle yürütülüp ABB ortaklığı ile hayata geçirilen "Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi" kapsamında "Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi" Eskişehir'de yapıldı.

EBB ev sahipliğinde Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda düzenlenen mini zirveye, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, davetliler ve girişimci gençler katıldı.

Zirvenin ilk oturumunda, TUWIS Danışmanlık Kurucusu Tuğba Çetintürk, Akademisyen ve RE-SCIENCE Kurucusu Prof. Dr. Tansu Filik, GMZ Enerji Kurucusu Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz ile Yüksek Mimar ve Virtualogie Kurucu Ortağı Barış Terzi görüşlerini paylaştı. İkinci oturumda ise Gizli Medya Kurucusu ve Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sağlam, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve T3AI'LE Akademik ve Proje Yönetimi Komisyonları Üyesi Dr. Serap Uğur, Agroturca ve Payburger Kurucu Ortağı Tuğberk Seçkin ve Podkids Kurucu Ortağı İmran Gündüz girişimcilik süreçleri başta olmak üzere geleceğin mesleklerine ışık tutan sunumlarıyla düşüncelerini katılımcılara aktardı.

Kaynak: ANKA

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