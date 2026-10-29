Eskişehir'de jandarma ve komandoların 29 Ekim gösterisi nefes kesti - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma ve komandoların 29 Ekim gösterisi nefes kesti

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Eskişehir\'de jandarma ve komandoların 29 Ekim gösterisi nefes kesti
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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Odunpazarı Atatürk Bulvarı'nda jandarma ve komando birlikleri taktik gösteri sundu. Tüfekli geçişleri ve zorlu koreografileri ilgiyle izleyen vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan jandarma ve komando birliklerinin sergilediği gösteriler adeta nefes kesti.

Odunpazarı Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında jandarma ve komandoların gösterisi törene damga vurdu. Tören alanında yerlerini alan eğitimli komando birlikleri, sergiledikleri taktik gösteriler, tüfekli hareketler ve zorlu koreografileriyle izleyenleri büyüledi. Hareketleri uyumla gerçekleştiren ekipler, tören alanını dolduran yüzlerce Eskişehirliye gurur dolu anlar yaşattı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriyi ilgiyle takip eden vatandaşlar, jandarma ve komando birliklerinin tüfekli geçiş ve gösterilerini cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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