Eskişehir'de Madene Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı

Yerel

Kayseri\'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Alpagut-Atalan'da Madene Hayır Platformu, Cengiz Holding'in Eskişehir'de yapmak istediği altın- gümüş maden ocağına karşı İsmet İnönü Caddesi'nde imza kampanyası başlattı.

Cengiz Holding tarafından Mihalgazi'nin Alpagut ve Tepebaşı'nın Atalan mahallelerine siyanürlü altın-gümüş madeni yapılmak isteniyor. Bir süredir Eskişehir'in farklı noktalarında maden ocağına karşı basın açıklamaları ve yürüyüşler yapılırken, Alpagut-Atalan'da Madene Hayır Platformu tarafından da İsmet İnönü Caddesi'nde imza kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyada yüzlerce imza toplandı.

"İmza kampanyamız devam edecek"

İmza kampanyası hakkında bilgi veren Alpagut- Atalan'da Madene Hayır Platformu bileşenlerinden Odunpazarı Kent Konseyi İklim Krizi Çevre ve Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Nezahat Telci, "İmza kampanyamız 10-13 Ağustos günleri sürecinde devam edecek. İmza kampanyasının birinci gününde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından imza kampanyası başladı. Bugün, yarın ve diğer gün de 13: 00-17: 00 saatleri arasında aynı stantlarda imza kampanyası devam edecek" dedi.

"Birkaç saatte imza sayısı 500'ü geçti"

"Vatandaşın ilgisi gerçekten çok güzel" diyen Telci, şöyle devam etti:

"Biz sadece bugün şu ana kadar 500'e yakın imza topladık hayır dilekçeleriyle. Dilekçe yazmayıp sadece imza atanlar da var. Sanıyorum 500'ü geçtik hatta. Bir tepki var kesinlikle. İstemediklerini çok açık ve net söylüyorlar. Bizler de tabi ki destek oldukları için ve biz de bu konuya hayır dediğimiz için çok mutlu oluyoruz.

"Orta Sakarya Havzası bitecek"

Orta Sakarya Havzası'nın biteceğini söylüyoruz. Tarımın biteceğini söylüyoruz. Bazı yerlerde yeraltının yer üstünden daha önemli olmadığını söylüyoruz. Burası tarım arazisi Türkiye'nin de mikroklima özelliğini taşıyan Iğdır'dan sonra ikinci bölgesi. Ben bu özelliklerinin kaybolmasının çok kötü sorunları oluşturacağını anlatıyoruz. Tarımla uğraşanların tarımın yok olacağının endişesini yaşıyorlar ve bunu da dile getiriyorlar aslında."