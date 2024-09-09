Eskişehir'de Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi

Eskişehir\'de Narin Güran\'ın öldürülmesi protesto edildi

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü Eskişehir'de protesto edildi. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri adalet çağrısında bulundu.

09.09.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi Eskişehir'de protesto edildi. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Evrim Sabur, "Hem sokaklar hem de iktidarın her fırsatta dilinden düşürmediği kutsal aile masalı, maalesef ki bu ülkede ne kadınlar ne de çocuklar için güven vermiyor" dedi.

Narin Güran'ın öldürülmesine tepki gösteren Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Köprübaşı'ndan Ulus Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı. 'Narin için adalet', 'Çocuk cinayetleri politiktir' sloganlarını atan Platform üyeleri, adalet çağrısında bulundu.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Eskişehir Şube Kadın Sekreteri Evrim Sabur şunları söyledi:

"Bugün milyonlarca çocuk okuluna koşarken Narin'in sırası boş kaldı! Hem sokaklar hem de iktidarın her fırsatta dilinden düşürmediği kutsal aile masalı maalesef ki bu ülkede ne kadınlar ne de çocuklar için güven vermiyor. Çocukları koruyacak önlemleri uygulamayanlar elbette ki Narin'in ölümünden sorumludur. Kamuoyu baskısıyla günlendir gündemde kalan Narin'in başına ne geldiği tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır. 19 gündür basın yasaklarıyla, soru işaretlerini yanıtsız bırakan tutumuyla, 'Çok yaklaştık, her şeyi yapıyoruz' diyenlerin yaşananların üzerini örtenlerin benzer olayların tekrarlanmasının önünü açtığı açıktır. Nitekim AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin'in cansız bedenine ulaşılmasına dair gözaltına alınan üyelerinin de bulunduğu aileye ilişkin, 'Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var.  Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız' demesi kovuşturmaya siyasetin etkisinin açık göstergesidir."

Rabia Naz, Gülistan Doku, Yelda Kaharman, Nadira Kadirova örnekleri üzerinden  "faillerin nasıl korunduğunu iyi biliyoruz" diyen Sabur açıklamasına şu ifadelerle devam etti.

"Çocukların takibi devlet tarafından yapılmalı"

"Narin'in ölümü bir kez daha gösterdi ki; çocukların takibinin devlet tarafından yapılmaması, çocukların tüm bakımının, gelişiminin sorumluluğunun ailelerin inisiyatifine bırakılması, çocuk koruma sisteminin etkin işletilmemesi, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılması, çocuk istismarı davalarında cezasızlık politikaları, çocukları cinsel istismardan koruyan Lanzarotte Sözleşmesi'nin hedefe konması failleri cesaretlendiriyor, çocuklar için yaşamın her alanını daha güvencesiz hale getiriyor. Narin ilk değil. Senelerdir çocuklar erkekler tarafından istismara uğruyor, kaçırılıyor, kaybediliyor.

Çocukların güvenle büyüyebileceği bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceğiz. Narin'in öldürülmesindeki tüm sorumluların ortaya çıkartılması, cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Çocukları karanlığa teslim etmeyeceğiz!"

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Demokrasi, Eskişehir, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:14:43. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement