Eskişehir Valiliği, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri duyurdu

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Eskişehir Valiliği, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumların görev alanıyla ilgili alınacak tedbirleri açıkladı.

Valilik tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, kurban ibadetinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş ve işlemler kaymakamların başkanlığında oluşturulan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları'nca yürütülecek. Belirlenen kurban satış yerleri dışında hayvan satışlarına izin verilmeyecek, denetimler zabıta tarafından yapılacak. Belirlenen kurban kesim yerleri ve özel mülk dışında cadde, sokak, park gibi kamusal alanlarda kurban kesilmemesi için büyükşehir ve ilçe zabıta müdürlüklerince gerekli denetimler ve tedbirler alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tarım Cebimde' adlı mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların yaş, ırk ve cinsiyet bilgileri sorgulanabilecek. Kurban atıklarının çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için belediye başkanlıklarınca gerekli temizlik tedbirleri sağlanacak. Toplam 144 kurban kesim noktasında ilçe müftülüklerince 15 din görevlisi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 71 veteriner hekim ve 6 veteriner sağlık teknisyeni görevlendirildi. Kesim alanlarında uygunsuz bekleme ve araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Güvenlik ve trafik tedbirleri

İnsansız hava araçları ile bayram tatili süresince ana arter ve kavşaklarda yapılacak planlı denetimler; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile kent genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetimler; il merkezinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre Eskişehir- Ankara, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Kütahya İl yollarında planlama doğrultusunda EDS Sistemleri (Ortalama Hız) ile denetimler; şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilerekdenetimler; şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimler, modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için, sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile müşterek uygulamalar yapılacak. İl Emniyet Müdürlüğü'nce 3 sabit, 68 şok kontrol noktasında bin 398'i trafikçi olmak üzere 4 bin 423 personel, bin 105 araç ve 19 drone ile; İl Jandarma Komutanlığı'nca ise 1 sabit, 24 şok kontrol noktasında, 112 personel, 29 araç ve 6 drone ile gerekli çalışmalar yürütülecek. Denetimlerde özelikle drone destekli emniyet kemeri denetimlerine, radarla hız kontrol denetimleri ile tescilsiz, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilecek olup sürücülerin emniyet kemeri konusunda bilinçlendirilmesi konusunda faaliyetler icra edilecek. Ayrıca, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'un ilgili maddelerine istinaden bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek ve kanun hükümlerine aykırı hareket edenler tespit edilerek adli ve idari tahkikat yapılması sağlanacak. Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilecek. Bayram öncesi alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlarda canlı bomba eylemleri, hırsızlık ve kapkaç gibi olaylara karşı tedbirler alınarak kurbanlık hayvan satışı yapılan yerlerde sahte para kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Altyapıyla ilgili alınacak tedbirler

Belediye başkanlıkları iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık vererek yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek ve muhtemel durumlara karşı hazırlıklı olacaklar. Halkın istek ve şikayetlerini bildirecekleri telefon numaraları yazılı ve görsel medya aracılığı ile vatandaşlara duyurulacak. Herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak muhtemel arızalara anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacak. Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için TELEKOM tarafından gerekli tüm tedbirler alınacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli sayıda ekip görevlendirecek.

Ulaşımla ve sağlıkla ilgili alınacak tedbirler ile yapılacak denetimler

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 46. Şube Şefliği sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak, acil müdahale ekipleri oluşturulacak. Zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak ve yollar sürekli ulaşıma açık tutulacak. İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerine önem vermek suretiyle, nöbet hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacak. Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacak. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile 112 Ambulans Başhekimliği'nde personel takviyesi yapılarak kesintisiz hizmet sağlanacak. Ayrıca kentte faaliyet gösteren lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten İşyerleri ve kasaplar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince hijyen ve fahiş fiyat uygulaması yönünden etkin bir şekilde denetlenecek. Bayram öncesi vatandaşların alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve belediye zabıtaları denetimlerini sıklaştıracak. - ESKİŞEHİR