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Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü aldı - Son Dakika
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Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü aldı

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine verildi. Bu ödülü alan belediyeler, kendi görev ve sorumluluklarını demokratik ve iyi şekilde yerine getirme, kurumsal kapasitelerini geliştirme ve yaşam kalitesini güçlendirme hedeflerine hizmet etmektedir.

Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü aldı
14.12.2023 - 20:00,  Güncelleme: 20:02
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Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez büyükşehir belediyeleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünün sahibi oldu.

Yerel yönetimlerin kendi görev ve sorumluluklarını daha demokratik ve iyi şekilde yerine getirmelerini, kurumsal kapasitelerinin sürekli geliştirmelerini, kalkınma ve yaşam kalitesinin sürdürülebilir şekilde güçlenmesine hizmet eden Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE-European Label of Governance Excellence) 2023 Ödül Töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye'de ilk kez büyükşehir belediyeleri içerisinde Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü alan büyükşehir belediyesi oldu.

Çok sayıda belediyenin ödül için başvuru yaptığı değerlendirmede Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını 1 yıl süre ile taşımaya hak kazandılar. Düzenlenen ödül törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, belediye bürokratları ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmalarını Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) Genel Sekreteri Antonella Valmorbida, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptılar.

Konuşmalar sonrası Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci'ye Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını takdim ettiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Mansur Yavaş'a da ödülün verilmesinin ardından tören, çektirilen fotoğraflar ve kapanış paneli ile tamamlandı.Gerçekleştirdikleri çalışmalar ve verdikleri taahhütler göz önünde bulundurularak markayı kullanma hakkını elde eden belediyeler, başvurularını yenilemeleri ve bağımsız jüriden onay almaları takdirde sonraki dönemlerde de markayı kullanmaya devam edebiliyor.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü aldı - Son Dakika
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