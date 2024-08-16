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HABER: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, maymun çiçeği virüsü nedeniyle sosyal medyada gündem olan kapanma tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şen, esnafın yeni bir pandemiyi kaldıramayacağını söyledi.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle tekrar gündeme gelen kapanma tartışmaları hakkında konuşan Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, esnafın bir pandemiyi daha kaldıramacağını belirterek şöyle konuştu:

" Şu anda esnafımız yaz sezonunda yapacağı ticaretle, yapmayı düşündüğü ticaretle meşgul ama gerçekten bir virüs hızla dünyada yayılmakta. Ülkemize de inşallah gelmez. Ama gelirse hükümetimiz pandemiden çok ciddi tecrübeler edindi. Dolayısıyla bununla da ilgili gerekli tedbirleri alırlar, tecrübelerini konuştururlar. Bir sıkıntı olmadan bu maymun çiçeği virüsü de ülkemizde hep hükümetimiz diyor ya 'teğet geçti' diye. Bu da inşallah ülkemizi teğet geçer diye düşünüyoruz. Esnaf yeni pandemiyi kesinlikle kaldıramaz. Yani çok ciddi söylüyorum biz pandemideki ekonomik anlamda esnafımız ekonomik anlamda çektiği sıkıntının yaralarını henüz saramadı. Özel sohbetlerimizde pandeminin ekonomik anlamda getirmiş olduğu sıkıntıların yaraları hala esnafımız arasında çok ciddi konuşulmakta ki pandemi de meydana gelen ekonomik krizin sebeplerinden biridir diye düşünüyorum.

"Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız dövizlerini bozdurmadılar"

Esnafımızın ticari alışverişleri açısından yaz sezonunu değerlendirecek olursak gerçekten geçtiğimiz yıllarda hep söyleye geldik. Bu yaz işimiz iyi olmadı, gurbetçiler alışveriş etmedi gibi birtakım şeyleri söyledik ama bu sene geçtiğimiz yıllara oranla esnafımızın maalesef yaptığı alışveriş tekstil ürünü açısından son derece zayıf gitmekte, son derece sıkıntılı gitmekte. Dolayısıyla esnafımız yazın umduğu işi bulamadı. Tabi ki gurbetçilerimizi Türkiye'ye geldiklerinde tekstil ürünleri açısından yapacakları alışveriş ile ilgili esnafımız son derece ümitliydi ama kurdaki yükselişin olmaması ki bu ülkemiz açısından gayet olumlu ama yurt dışında çalışan vatandaşlarımız dövizlerini bozdurmadılar. Dolayısıyla alışverişlerini de yapmadılar. Çünkü kendi döviz kurlarına göre bizim ürünlerimizdeki fiyat artışları enflasyon nedeniyle medyana gelen fiyat artışlarından dolayı fiyatlarımız onlara yüksek geldi."