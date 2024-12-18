Eşsiz Gözfotoğrafları Sanata Dönüşüyor - Son Dakika
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Eşsiz Gözfotoğrafları Sanata Dönüşüyor

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İris fotoğrafçısı Sezen Burcu, gözbebeği fotoğraflarını sanat eseri olarak sunuyor.

18.12.2024 17:46
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Haber: Oben Ulu

(İZMİR) - Göze rengini veren irisi, fotoğraf ile sanat eserine dönüştüren iris fotoğrafçısı Sezen Burcu, "Parmak izi gibi her insanın gözbebeğinin farklı olması, işimizi bir sanata dönüştürüyor. İnsanlar sevdiklerinin göz fotoğraflarını kolye, küpe, yüzük veya bileklik yaptırarak üzerlerinde taşıyor. Çerçeveletip duvarlarına asıyor" dedi.

Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan iris fotoğrafçılığına, Hollanda'da gördükten sonra başladığını anlatan Sezen Burcu, iris fotoğrafçılığının detaylarını anlattı.

"Bu işe sevgili arkadaşım daha sonra iris işinde ortağım olan Dilek ile 2018 yılında Hollanda'da gördüğümüz iris fotoğrafını kendimiz için çekmeye çalışarak başladık. Tabii meslekte edindiğim yılların birikimiyle kısa sürede nasıl yapıldığını çözdükten sonra Türkiye'de çalışmalarımıza başladık. O zamanlar tüm dünyada yeni bir meslek koluydu. Aslında hala herkes tarafından çokça bilinen bir iş değil.

"Duvarınıza asacak olduğunuz tablonun dünyada eşi yok"

Bir anlamda insanların kendi yüzlerinde daha önce keşfetmedikleri bir ayrıntıya dikkat çekiyoruz. Aynaya baktığınızda çıplak gözle göremediğiniz ve aslında yüzünüzdeki en ayrıntılı ve hoş görünen organınızla sizi tanıştırıyoruz. Aslına bakarsanız duvarınıza asacak olduğunuz tablonun dünyada bir eşi benzeri daha yok. Genelde eşler birbirlerine kendi gözlerini ya da çocuklarının gözlerini hediye ediyorlar. Düşünsenize sevgilinizin, eşinizin ya da çocuğunuzun gözünü üstünüzde taşıyor ya da duvarınıza asıyorsunuz.

"Yeryüzünde hiçbir insanla eşleşmiyor"

Doğumdan 18 ay sonra oluşumunu tamamlayıp asla değişmeyen ve yaşlanmayan tek organımız göz. Ayrıca bu işe başladıktan sonra öğrendiğim en enteresan özelliği yeryüzünde hiç bir insanla eşleşmeyen, hatta sağ gözünüz ile sol gözünüzün bile eşleşmediği bir ayırt ediciliğe sahip olması. Parmak izleri bile milyarda bir ihtimalle eşleşebilirken iris eşleşmesinin mümkün olmadığı bilim adamları tarafından açıklanan bir gerçek.

"Güvenlik açısından risk taşımıyor"

İnsanlar bana genellikle 'İris okuma sisteminin gelecekte yaygınlaşacak olması durumunda güvenlik açısından bir riskle karşılaşır mıyız?' diye soruyorlar. Cevabım çok net, elbetteki hayır. İris okuma sadece canlı organizmadan gerçekleşir. Yani bir fotoğraf ile kimse hiç bir yerin kilidini açamaz."

Eşsiz Gözfotoğrafları Sanata Dönüşüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eşsiz Gözfotoğrafları Sanata Dönüşüyor - Son Dakika

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