Ezgi Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Talebi - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Talebi

Ezgi Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Talebi

Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasında yeni bilirkişi raporu talep edildi, duruşma 13 Aralık'a ertelendi.

05.10.2024 01:49
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davası ile ilgili son gelen bilirkişi raporu mahkeme heyetince kabul edilmeyerek yeni bilirkişi raporu talep edildi. Duruşma 13 Aralık tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşması tamamlandı. Yaklaşık 12 saat süren duruşmaya tutuklu sanık binanın fenni mesulü M.T ve binanın müteahhidi Y.A. katıldı. Bina altındaki iş yerinin iç mimar E.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Katılan vekillerin dilekçelerinin alınması sonrası duruşmaya başlandı. Mahkeme başkanı duruşmaya başladıktan sonra ilgili kurumlardan istenen yazıları okudu. Mahkeme katılan tarafın getirdiği inşaat mühendisi Ş.A.'yı uzman sanık olarak dinledi. Sonrasında avukatlar bilirkişiye sorular sordu.

Aranın ardından avukatların dosyaya gelen 31.07.2024 tarihli raporla ilgili beyanlarının alınmasına geçildi. Taraflar mahkeme heyetine beyanlarını sundu.

Ezgi Apartmanında yakınlarını kaybedenlerin avukatları yeni bilirkişi raporu talebinde bulundu. Sanıkların avukatları ise, raporun mahkemece aldırıldığını ve eksiksiz hazırlandığını söyleyerek, yeni bilirkişi raporu alınması talebinin reddini istediler.

Mahkeme başkanı daha önce soruşturma izni verilmeyen 7 kamu görevlisi hakkında da iddianame hazırlandığı ve isimlerin yargılanacağı açıklandı. Daha sonra sanıkların savunmaları dinlendi. Binanın fenni mesulü M.T savunmasını yaparak, tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti. Binadaki iş yerinde tadilat yapan E.D ise savunmasını yaparak tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

Savunmasını yapan avukat Prof. Dr. Ersan Şen, "Biz de adalet istiyoruz ama bu yapılırken emrivaki ile bir yere varılmaz. Biz suçlunun cezasız kalmamasını ama suçsuz olanlar da cezalandırılmasınlar istiyoruz. Bize beddua edilince ne olacak, bizim ya da çocuklarımıza bir şey olursa ne geçecek ellerine? En az bende sizin kadar suçlunun ve gerçek suçlunun hesabı kaybedilen 35 canın hesabı verilsin" ifadelerini kullandı.

Bilirkişilerin sosyal medyada linç edildiğini ifade eden avukat Şen, "Bilirkişiler olası kastın üstünü kapatmışlar dediler. Bunların aileleri yok mu? Elinizde bir şey varsa ardınıza koyun hodri meydan. Mahkeme ama bizleri töhmet altında bırakmayın bu doğru değil dedik. Kimse kimsenin izzeti ile ve şerefi ile oynayamaz. Bilirkişilerin satın alınmış diye ifadelerin daha ağır bir şey olabilir mi? Sosyal medya da paylaşılıyor. Boşa atma soyut konuşma bilirkişi raporuna itiraz etmenin farklı yolları var. O insanları o kadar ithamlarda bulunulamaz Çünkü şaibe olmasın diye bu heyeti siz kurdunuz. Ayrıca bu bilirkişi raporu öncesi belirlenen bilirkişi kuruluna itiraz edilebilirdi. Rapor acaba askıda rapor mu? Bu rapor çöp mü?" dedi.

Ezgi Apartmanında yakınlarını kaybedenlerin avukatlarının mahkemeye getirdiği ve dinlenen uzman tanığa atfen açıklama yapan avukat Şen, "Geçen duruşma uzman tanık olarak dinlenen kişi, duruşmayı sonuna kadar takip etti. Bu usule aykırı. Mahkemeyi, 31.07.2024 tarihli bilirkişi raporunu hazırlayan 5 bilirkişiyi de duruşmaya çağırmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Avukat Şen, beyanında son gelen bilirkişi raporu üzerinde sıklıkla durdu. 96 sayfalık rapordaki önemli yerleri okuyan avukat Şen, raporun kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Verilen karara göre Ezgi Apartmanı'nın fenni mesulü M.T.'nin tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti iç mimar E. D.'nin tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Son gelen 96 sayfalık bilirkişi raporunu kabul etmeyen mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu talep edileceğini duyurdu.

Mahkeme sonrası yazılı açıklamada bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, "Ezgi apartmanı davasında çelişkili karar. Rapor acaba askıda rapor mu? Bu rapor çöp mü? Bu raporu mahkeme aldırdı, bilirkişileri belirledi, soruları hazırladı, kimse bunlara itiraz etmedi, ne oldu, ne değişti de 96 sahifelik konusunda uzman üç profesörün, bir doçentin ve bir inşaat yüksek mühendisi mimarın hazırladığı rapor yok sayıldı? Maalesef davayı ve dosyayı algıyla etkilemeye, baskı altına almaya çalışıyorlar. Nitekim bilirkişiler sosyal medya üzerinden başlatılan linç kampanyası ile diğer dosyalardan çekildiler. Bu rapor karşı tarafın istediği gibi gelseydi, acaba ne olurdu? Burada mağdur olan kim? Dosyaya mahkemenin belirlediği ve görevlendirdiği bilirkişiler atandı, dosya bir bütün halinde bilirkişilere gönderildi. Alanında uzman olan bu bilirkişiler tamamlayıcı nitelikte kapsamlı bir rapor hazırladılar, karşı taraf raporu beğenmediği için itiraz etti, ama bilirkişilerle ve hazırladıkları raporla ilgili hiçbir şey diyemediler. Mahkeme kendi aldırdığı rapora neden itibar etmedi, bunun sebebi nedir? Ne yani, karşı tarafın istediği rapor gelinceye kadar rapor alınmaya devam mı edilecek? Temsil ettiğim kişiler hakkında soruşturma aşamasında dosyaya gelen raporla yakalama kararı çıkarıldı, diğer sanıklar tutuklandı, şimdi lehe gelen raporla da bu tedbirlerin geri alınması gerekiyor. Yeni veya ek rapor alınabilir, fakat tedbirler neden geri alınmıyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma 13 Aralık tarihine ertelendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ezgi Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Talebi - Son Dakika

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