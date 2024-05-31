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Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu günleri Ezine'de gerçekleştirildi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu günleri Ezine'de gerçekleştirildi. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefleyen etkinlikleriyle dikkat çekti.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ekici ilk olarak konuştu. Ekici, "OSB Meslek Yüksek Okulu olduğumuzda öğrencilerimize OSB içerisinde mesleki eğitim, staj ve iş imkanı sağlayabiliyoruz. Öğrenciler seçtikleri meslekleri veya gelecekteki iş hayatlarını öğrenim esnasında tanımaları ve daha mezun olmadan bir network oluşturma imkanı sağlamalarını sağlıyoruz. Sanayici ile mesleki eğitim arasında doğrudan bir temasın kurulmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin teorik eğitimlerini aldıkları derslerin uygulama kısımlarını işletmelerde bizzat çalışarak öğrenmelerini sağlıyor. Sanayici tarafından da baktığımızda insan kaynağı portföyü oluşturması daha önceden tesisli çalışan işini bilen hazır eleman istihdamını sağlıyoruz ve en önemlisi asıl en büyük avantajımız Sanayi Bakanlığı'ndan birçok proje ve hibe desteği alabiliyoruz. Bu ve bunlar gibi birçok avantajı var. Biz o sebebi meslek yüksekokuluna geçmemizin en büyük sebeplerinden birisi bunlardı. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu olarak mesleki eğitim ve sanayinin kesiştiği bir noktada bulunuyoruz. Meslek yüksekokulumuz akademik bilgi ile pratik deneyimi birleştirerek öğrencilerimizi iş hayatına en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor. Üniversitemiz ile sanayi kuruluşlar arasında oluşturulacak ulusal ve uluslararası projeler ilçemize, üniversitemize ve ülkemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu projelerle de öğrencilerimiz staj ve iş imkanları bulacak. Aynı zamanda gerçek projelerde yer alarak teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatları yakalayacaklardı" dedi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok'ta konuşma gerçekleştirerek, "Gelişen Türkiye'de üretimin artmasıyla birlikte sanayi ve iş gücünü birleştirmek çok önemli. Bunu yapan örnek organize sanayi bölgeleri, örnek tesisler, örnek okullar var. Bizde inşallah Ezine'de, Çanakkale'de böyle bir oluşumun temellerini attık. Hızla da bunu ileriye götürmeye çalışacağız. Hemen yanımızda yükselen fabrikalarda tabii ki yetişmiş eleman ara eleman ihtiyacı oldukça fazla olacak. İnşallah Ezine'den ve burada diğer meslek yüksekokullarımızdan da buraya destek sağlayacağız. Sanayide ihtiyacı olan sanayinin ihtiyacı olan bilgi birikim ve araştırma gücü üniversitelerimizde mevcut ama bu üniversitedeki bilgi birikimi bu teknolojiyi sanayiciyle buluşturmadan toplumun yararına bir fayda sağlamadan sadece kitap halinde kalıyor. İnşallah biz Ezine'de bunun en güzel örneklerini vereceğiz. Sayın Rektörüm de bahsedecektir. Yakın zamanda yine bu alan içerisinde bir mükemmeliyet merkezimiz olacak. Protokollerini hazırladık. İnşallah kısa sürede onun da protokolleri hazırlanıp imzalanıp faaliyete geçecek. Burada bizim amacımız hem Ezine'yi hem Çanakkale'yi hem üretim sanayi sektörünü üniversiteyle birleştirip hem iş gücü açısından hem de yenilikçi ürün açısından fayda sağlayabilmek. Ben Ezine'nin ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksek Okulu'nun buna örnek teşkil edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ise, "Organize sanayinin temelleri atıldığı zaman amacımız her zaman hem kıymetli öğrencilerimize hem de şehrin vatandaşına hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlaması adına yaptığımız hızlı bir aksiyonun temeli olarak bugün baca tüten bir sanayi alanı oluşturduk. İnşallah bugün de organize sanayinin bir meslek yüksek kokulu olarak hem şehre katkısı hem de buradan mezun olan öğrencilerimize teorik bilgilerin pratikte aynı zamanda iş adamlarını da tecrübe olarak geri döneceğinden hepimiz emindik. Bugünden sonra da şehrimizin güzel bir organize sanayisiyle ve kıymetli öğrencilerimizin tecrübesiyle güzel bir sonuç alacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Ben öncelikle bunda emeği geçen kıymetli rektörümüze ve tüm akademisyenlerimize şahsım ve Ezine belediye başkanı olarak ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "Tabii Ezine Meslek Yüksel Okulundan, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokuluna dönüşüm çok kolay olmadı. Yaklaşık burada altı buçuk yıl bir idari yöneticilik yaptık. Ezine'yi çok iyi tanıyoruz. Ezine'nin dinamiklerini hem geçmiş Kaymakamlarımız şimdiki Kaymakamımız, geçmiş ve Belediye Başkanımız şimdiki Belediye Başkanımız bütün abilerimizle yakın çalıştık. Özellikle Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürümüzde yörenin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda talepleri aldık. İyi uygulama örneklerinden özellikle bu konuda çalışmış üniversitelerden başta OSTİM Üniversitesi Teknik Üniversitesi olmak üzere ciddi anlamda mentörlük aldık, çalışmalarımızı yaptık ve bugüne geldik. Tabii nedenleri var. Yaklaşık bir yıl önce üniversitelerimizde rektörlük görevine başladığımdan bu yana geçen Kurumsal direktörlüğümüz de sayı çıkarttı. 250 civarında ilçeler dahi çalıştay yapmışız. Özellikle özel sektör çalıştayların da sektörlerin bir numaralı beklentisi artık nitelikli eleman denmiyor. Düzeltiyorum. Nitelikli ara eleman demiyor, nitelikli eleman her alanda kendini yetiştirmiş, sosyal olarak yetiştirmiş mezunlara, sektör çalışanlarına ihtiyaçları var. Aynı şekilde Ezine'mizdeki çalıştayımız da sağ olsun hem Kaymakamımız hem Belediye Başkanımız hem yöneticilerimiz, yerel yöneticilerimiz de katıldılar. Özellikle bu istihdam açığının kaliteli alanda yetiştirmiş eleman eksikliğinden dolayı böyle bir talep oldu. Bu talebinde içini doldurarak bugüne geldik" dedi.

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ise "Bu sene mezun olacak öğrencilerimiz var aramızda. Onları ve onların anne babalarına tebrik ediyorum. Önlerine yeni bir hayat noktasında yeni bir sayfa açılacak. Bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Yine Ezine'mizi yeni kaydedecek ve eğitim öğretimine devam edecek öğrencilerimiz var. Onlara da çok şanslı olduklarını ifade etmek istiyorum. Gerek üniversite yönetimi, Sayın Rektörümüz, Sayın Müdürümüz ve hocalarımız ve gerekse ilçemizin son derece büyük potansiyeli onlara güzel imkanlar vaat ediyor. Yanımızda devletimizin imkanlarıyla son derece büyük bir OSB yatırımı yapıldı ve bu OSB de ülkemizin nadide şirketleri milyarlarca liralık yatırım yapacaklar. Biraz evvel Sayın Rektörümüz bahsetti. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında üçe bir üçe iki tarzında senatodan geçtikten sonra bu program uygulanacak. Dolayısıyla çok güzel bir ilçedesiniz. Çok güzel bir okuldasınız. Bu imkanları sonuna kadar değerlendirmenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Programda ayrıca Çanakkale Teknopark Ekosistemini Dr. Kadir Yılmaz anlattı. Daha sonra Teknopark tanıtım sunumu izlendi. Ezine Gıda İhtisas OSB MYO bünyesinde bu yıl birbirinden değerli projeler desteklenmeye değer buldu. Bu kapsamda proje sahiplerine belgeler takdim edildi. Ardından katkılarından dolayı Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş tarafından Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok'a plaket takdimi oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'da projelerde üniversiteye katkı sunan firmalara plaket takdim etti. Programa çok sayıda daire müdürleri, askeri komutanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda son olarak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ve Ezine bölgesi firmalarının stantları gezildi. - ÇANAKKALE