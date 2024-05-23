Festival coşkusu Atça'ya taşındı - Son Dakika
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Yerel

Festival coşkusu Atça'ya taşındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin Atça bölümü başladı. Festival, çilek tanıtımı, halk konserleri ve gösterilerle devam edecek.

23.05.2024 20:03
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Festival coşkusu Atça'ya taşındı

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 52.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin Sultanhisar bölümünün sona ermesinin ardından coşku bu kez Atça Mahallesi'ne taşındı.

Tarımsal ürünleri ve kültürünü tanıtma amacıyla 1940'lı yıllarda başlatılan aralıklarla bu yıl 52.'si düzenlenen Sultanhisar Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali'nin ilçe merkezindeki bölümü geçtiğimiz Pazar günü sona ermesinin ardından festival coşkusu bu kez Atça Mahallesi'ne taşındı. Çileğin başkenti olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli çileklerinin yetiştirildiği Atça'nın tanıtımı için dün akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ile başlayan festival Pazar gecesi Çilek Güzeli yarışması ve halk konseri ile son bulacak.

Kortej yürüyüşü ile başladı

Atçalı Kel Mehmet Heykeli önünden Aydın Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Karakol Caddesi üzerinde etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen korteje vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Atça mahalle halkının merakla beklediği festivalin ilk bölümü top atışları ile başlatılırken hemen ardından yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, çilek tanıtımı ve Efe Dumancı ile Selcan Temel'in halk konseri ile ilk gün etkinlikleri son buldu.

Bilal Sonses halk konseri ile festival sonlanacak

Geçtiğimiz Çarşamba günü kapılarını açan ve Türkiye'de yapılan en uzun festival olma özelliği ile rekor sayılabilecek ve 10 gün sürecek festivalin 7. günü olan Atça bölümünde Perşembe günü yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, defile gösterimi ve Komedi Dans Üçlüsü ve Jonglör gösterileri ile tamamlanacak. 8. günde yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, Gökhan Ay halk konseri, 9. günde yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, Özge Biroğlu halk konseri, 10. ve son gününde ise yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, festivalin merakla beklenen en renkli bölümü Çilek Güzeli Yarışması ve gecenin sonunda da Bilal Sonses halk konseri ile festivalin kapanışı yapılacak. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve Gürcistan, Acaristan, Hindistan, KKTC, Atça Bayan Zeybek Grubu, Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Ankara Kuzeyin Uşakları Grubu ve Sultanhisar Gocabeşli Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu'nun katılımı ile festival renkli anlara sahne olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sultanhisar, Aydın, Atça, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Festival coşkusu Atça'ya taşındı - Son Dakika

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