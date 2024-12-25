Filistinli Genç Kızılay'da Gönüllü - Son Dakika
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Filistinli Genç Kızılay'da Gönüllü

Filistinli Genç Kızılay\'da Gönüllü

İsrail baskısından kaçan Abdullah Shaban, Türkiye'de Kızılay'da gönüllü olarak hizmet veriyor.

25.12.2024 14:29
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Filistin'de yaşanan İsrail baskısı nedeniyle ailesiyle birlikte göç ederek Türkiye'ye yerleşen 19 yaşındaki Abdullah Shaban, Kızılay'da gönüllü olarak çalışıyor.

İsrail'in Filistinlilere yaşattığı baskıdan kurtulmak için dört yıl önce Türkiye'ye gelen 19 yaşındaki Abdullah Shaban, beş kişilik ailesi ile birlikte Zonguldak'a yerleşti. Zonguldak'ta açık öğretim lisesinde eğitim hayatına devam eden Shaban, Gazze'den tanıdığı Türk Kızılay'ına vefa borcunu ödemek için çalışmalarında gönüllü olmaya karar verdi. Kızılay'ın Zonguldak Şubesinde paketleme, taşıma, ihtiyaçların ulaştırılması, ihtiyaç sahiplerinin evlerinin tadilatında gönüllü olarak çalışan Shaban, "Kızılay, Gazze'de insanlara yardım ediyor. Ben de buradayım. Türk milletine yardım ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Shaban ile tanışma sürecini anlatan Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, "Abdullah bizi üniversite gruplarından duymuş. Kendisi Türk Kızılay'ı Gazze'den biliyormuş. İlk geldiğinde hoş sohbetimiz oldu, duygulandık. Bize 'Ben Türk Kızılay'ını biliyorum. Gazze'de benim halkıma yardım ediyor. Elimden geldiğince burada size yardımcı olmak istiyorum. Türk milletine vefa borcumu ödemek istiyorum' dedi. Gönüllü olarak bizlerle beraber faaliyet göstermeye başladı. Bize hem saha hem depo çalışmalarında etkinliklerimizde katkı sağlıyor. Gerek kumanya dağıtımı olsun, gerek kıyafet yardımları olsun, sosyal etkinliklerimizde de bize eşlik ediyor. Türk milletine hizmet etmeye çalışıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistinli Genç Kızılay'da Gönüllü - Son Dakika

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