Finike Hasyurt Tarım Fuarı Açıldı

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(ANTALYA) - Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde 27'nci kez kapılarını açtı. Başkan Muhittin Böcek, "Yeni projelerimizle bölge tarımının gelişmesi, çiftçimizin, üreticimizin kalkınması için çok daha büyük işler başaracağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Hasyurt Tarım Fuarı bugün törenle başladı. Finike Hasyurt Fuar Alanı içerisinde düzenlenen açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ATB Başkanı Ali Çandır, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, STK temsilcileri, tarım sektörü temsilcileri, çiftçiler, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Başkan Böcek, yerelden kalkınma hedefi ile planlı ve sürdürülebilir bir tarım için bıkmadan, yorulmadan Antalya'nın 19 ilçesinde çiftçilerle, tarım sektörünün emekçileriyle iş birliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tarımın Antalya hatta Türkiye için en önemli sektörlerden biri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Böcek, şunları dile getirdi:

"Tarımın her aşamasında tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Akıllı tarım uygulamaları, kapalı devre sulama sistemleri, sulamada enerji desteği, ekipman ve alternatif ürün destekleriyle hem üretimde verimin artmasını hem de üreticilerimizin gelirinin artmasını sağladık. Tüm bu desteklere çoğaltarak devam edeceğiz. Kumluca Beykent Hali'nde yaş sebze meyve paketleme tesisi ve ayrıca kurutma tesisini hayata geçiriyoruz. Çevre Dostu Çiftçi Kart projemizle zirai ilaç ambalaj atıkları sorununa çözüm bulduk. Sera atıklarını toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Batı Antalya Bölgesinde hayata geçireceğimiz Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi, tarımın güneş enerji sistemleri ile desteklenmesi, organik fermente gübre desteği, soğuk hava depoları, Biyoçeşitlilik Gözlem Evi, tarım danışmanlığı hizmeti gibi yeni projelerimizle de bölge tarımın gelişmesi, çiftçimizin, üreticimizin kalkınması için çok daha büyük işler başaracağız."

"ANTALYA'DA TARIM HEP DEVAM EDECEK"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de 7 yıl ara verilen fuarın yeniden düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Vali Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, Finike Belediye Başkanımız ve Ticaret Borsa Başkanı'mıza bu fuara sahip çıktıkları için teşekkür ederim. Çiftçilerimiz olduğu müddetçe, bu coğrafya olduğu müddetçe Türkiye'de tarım Antalya'da tarım devam ettiği müddetçe bu fuar devam edecektir" diye konuştu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, tarımsal üretimin ve üreticinin artan girdi maliyetleri karşısında zor günler geçirdiği bir dönemde düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nın önemine dikkati çekti. Başkan Geyikçi, "Başkanımız Muhittin Böcek üreticimize, hal esnafımıza sağolsun desteğini hiçbir zaman eksik etmiyor. Her zaman güçlerini yanımızda hissediyor, her ihtiyacımıza da cevap alıyoruz" dedi.

ATB BAŞKANI ÇANDIR'DAN KAPSAMLI FUAR TALEBİ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali çandır ise sektördeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve en son tarım uygulamaların tanıtılmasının amaçlandığı Hasyurt Tarım Fuarı'nın tarım sektöründe her alandan katılımcıya geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri sergileme imkanı sunduğunu belirterek, fuarın Batı Antalya'yı kapsayacak şekilde düzenlenmesi talebini iletti.

KATILIMCILAR FUARI GEZDİ

Konuşmaların ardından Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başkan Böcek'e teşekkür plaketi verdi. Başkan Böcek de fuarın düzenlenmesinde emeği geçen paydaşlara plaket sundu. Daha sonra Hasyurt Tarım Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Başkan Böcek ve katılımcılar fuarı gezdi.

Hasyurt Tarım Fuarı'nda tohum, fide, gübre ve seracılık alanında değer üreten yaklaşık 100 firma 3 gün boyunca tek çatı altında ziyaretçilerle birlikte olacak. Konusundaki uzmanlar, akademisyenler ve tüm paydaşlarla bilgi ve deneyimleri paylaşacak. Çiftçiler yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, tarımsal teknolojilerle tanışma ve kullandıkları ekipmanları kıyaslama fırsatı bulacak.