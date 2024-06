Fırıncılar Odası Başkanı: Ekmek fiyatlarındaki artış maliyetlerden kaynaklanıyor

Yerel

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Fırıncılar Odası Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, ekmek fiyatının 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılması kararına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kumbasar, "Un fiyatı, maya fiyatları, asgari ücret, diğer işletmecilerden gelen zamlar; soruyorum enflasyonumuz belli, enflasyon her sektöre aynı oranda tesir etmez. Bazı sektörlerde yüzde 60 olan bir enflasyon, bazı sektörlere yüzde 15 tesir eder. Ama bizim sektörümüze bu rakamlardan daha fazla tesir ediyor. Bu fiyatlara her gün zam geliyor, bunlara kimse dur demiyor" dedi.

Rize Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Fırıncılar Odası'nın zam talebi üzerine 10 TL olan 250 gram ekmeğin 21 Haziran'dan geçerli olmak üzere 12,5 TL'ye çıkarması tartışmalara neden olmuştu.

Fırıncılar Odası Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada artan maliyetlere dikkat çekti. Kumbasar, şunları söyledi:

"Rize'de medyada zaman zaman doğru haberleri yapmayıp da kavga varmış gibi haberler yapılması ve fırıncının 'ekmek kavgası' olarak verilmesi bizi üzmüştür. Rize'de son bir yılda temmuzda 250 gram ekmek 8.5 lira olmuştu. Temmuzdaki veriler belli. Un fiyatları belli, maya fiyatları belli, bütün girdiler belli. Sonuçta ekmek fiyatını tespit etmek için önce ham madde bedeli, işçilik ve diğer işletmecileri, bunlar tespit edilip bir noktaya geliyorsun, fırıncı karını da kanunun belirlemiş olduğu karı ilave ederek neye ulaşıyorsun satış fiyatına ulaşıyorsun. Aradan geçen 5 ay zarfında un fiyatlarında ve diğer gider fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Yılbaşında bir de önümüzde ne vardı, çok yüksek oranında bir asgari ücret vardı ve daha sonra 31 Mart'ta seçimler vardı.

"Un, maya asgari ücret akaryakıt, her gün zam geliyor bunlara kimse dur demiyor"

Biz Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak bugün bir yılı dolduruyoruz. Bu dediğim un fiyatı, maya fiyatları, asgari ücret, diğer işletmecilerden gelen zamlar; soruyorum enflasyonumuz belli, enflasyon her sektöre aynı oranda tesir etmez. Bazı sektörlerde yüzde 60 olan bir enflasyon bazı sektörlere yüzde 15 tesir eder. Ama bizim sektörümüze bu rakamlardan daha fazla tesir ediyor. Bu fiyatlara her gün zam geliyor, bunlara kimse dur demiyor. Maya fiyatlarına her gün zam geliyor, ya bugün bir koli maya bir yıl öncesinde yüzde 150 zam gördü, yani akaryakıt fiyatları öyle. Ben şimdi soruyorum hiçbir şey bilmeden, gerçekleri görmeden, bizden gelip gerçek maliyetleri almadan, kendi kafasına göre, kişisel kişiliğine göre bir sektörü mağdur edecek haberi yapan insanlara soruyorum niye gelip bizden maliyetler konusunda bizden bilgi almadılar. Biz habere karşı değiliz, tabi ki bu haber değeri taşıyan bir olaydır. Biz halka düşmanda değiliz. Biz gerçekten halka hizmet eden, bu işe gönül veren vicdanlı insanlarız bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın, biz zalim değiliz, halka zulmetmiyoruz. Elimizden gelen federasyonlar toplanıyoruz, Türkiye genelinde elimizden ne gelir, nasıl yaparız, ne ederiz, nasıl vatandaşa daha fazla hizmet ederiz, çok fazla kazanmadan bunun hesabını yapıyoruz."