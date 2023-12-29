Fransız Sporcu Claude Cazes, Türkiye\'deki Depremzedeler İçin 3600 km Koştu

Fransız sporcu Claude Cazes, Türkiye'deki depremzedeler için 8 Ekim 2023 tarihinde ülkesinden başlattığı ve birçok Avrupa ülkesinde sürdürüp Adana'da sonlandırdığı 3600 km'lik koşusunun bitiminde Başkan Zeydan Karalar tarafından Tarihi Taşköprü üzerinde karşılandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinden etkilenerek, depremzedelere yardımcı olmak amacıyla 8 Ekim 2023'te Fransa'nın Perpignan kentindeki Türk Kültür Derneği'nin önünden yolan çıkan Fransız sporcu Claude Cazes, İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ı geçerek, günde 42 km ve toplamda 3600 km koşup Adana'ya ulaştı. Cazes, 29 Aralık'ta Gerdibi-Adana parkurunu koşarak depremzedelere destek ve farkındalık yaratma programının ilk etabını tamamladı.

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR, ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Tarihi Taşköprü üzerinde, 83 gün süren koşularını tamamlayan ve bu noktada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çiçeklerle karşıladığı Claude Cazes, depremlerde çok insanın mağdur olduğunu gördüğünü ve yaşanan acıları televizyonda izlerken derinden sarsıldığını, ailesinin de çok üzüldüğünü söyledi. Daha sonra harekete geçmeye karar verdiğini, 8 aylık hazırlık sürecinin ardından koşulara başladığını söyleyen Claude Cazes, @claude.cazes instagram adresi üzerinden tanıtılan derneğe yapılan yardımları depremzedelere yönlendirdiğini açıkladı.

KURTULUŞ YARI MARATONU'NDA DA KOŞACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a Türkiye'deki koşularını gerçekleştirebilmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür eden Claude Cazes, dünyanın buradaki kardeşliği ve yardımlaşmayı görmesini istediğini belirtti.

Türkiye'de İstanbul, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Konya'dan geçen hayırsever sporcu, eşinin kendisine verdiği destekten de bahsetti. Cazes, Adana'da 7 Ocak 2024'te yapılacak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na da katılacağını ve kazanacağı ödülü depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

O, ARTIK BİR ADANALI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Fransız sporcunun çok önemli ve kutsal bir iş yaptığını belirterek, "Kendisi çok değerli, duygusal ve iyi kalpli bir insan. Yürekten kutluyorum. Biz de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kendisini yolculuğunda, aktivitesinde destekledik. Koşularını Adana'da sonlandırması da bizim için ayrı bir gurur. Kendisi artık bir Adanalı. Seyhan Nehri üzerindeki Tarihi Taşköprü üzerindeyiz ve kendisini yürekten kutluyorum" dedi.

Taşköprü'deki buluşmanın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda basın mensuplarıyla, belediye bürokratları ve personeliyle bir araya gelen Cazes, hikayesini ve amacını anlattı, destek istedi.