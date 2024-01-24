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Uğur Mumcu'nun Ölümünün 31. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Uğur Mumcu'nun Ölümünün 31. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için ölümünün 31. yıl dönümünde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda Ayvalıklı, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Törende Mumcu'nun şiirleri okundu ve konuşmalar yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Mumcu'nun cinayetinin hala aydınlatılmadığını belirterek adaletin sağlanmasını istedi.

Uğur Mumcu\'nun Ölümünün 31. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
24.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:56
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Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için ölümünün 31'inci yıl dönümünde Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anma töreni düzenlendi.

Çok sayıda Ayvalıklı, Uğur Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkisi Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesinde bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra anma törenine siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu'nun şiirlerinin de seslendirildiği törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Geriye dönüp baktığımızda; Atatürkçü Düşünce Derneğimizin kurucu genel başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy hunharca katledildi. Marmara Oteli'nin bombalanması sonucu Yasemin Cebenoyan ve yazar Onat Kutlar öldürüldüler. Evrensel Gazetesinin yiğit çocuğu Metin Göktepe öldürüldü. Yine Ocak ayında Agos Gazetesinin genel yayın yönetmeni, Ermeni asıllı Türk vatandaşımız Hrant Dink öldürüldü. Türk-Ermeni kardeşliğini savunan gerçek bir yurtseverdi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan şehit edildi. O, milletinin emniyet müdürü olabilen bir halk çocuğu, gerçek bir Atatürkçüydü. Gazeteci-yazar Abdi İpekçi katledildi, Mehmet Ali Ağca'lar tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, arkasındaki karanlık güçlere ulaşılamaması içimizi kanatıyor. Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Turan Dursun, Çetin Emeç, Doğan Öz, Necip Hablemitoğlu ve daha dün Ali İsmail Korkmaz'lar, Berkin Elvan'lar, Mehmet Ayvalıtaş'lar, Ethem Sarısülük'ler, cumhuriyet ve demokrasi adına katledilmediler mi" diye konuştu.

Öldürülen bütün bu insanların "cumhuriyetçi, demokrat, laik, Atatürk devrimlerine yürekten bağlı, tam bağımsız Türkiye'den yana ve antiemperyalist" olduğunu söyleyen Başkan Ergin, "Bu cinayetleri işleyen ve işleten karanlık güçler şunu bilsinler ki, yerli yabancı tüm vatan hainlerinin bütün baskı ve tehditlerine boyun eğmeyecek binlerce Atatürkçü vatan evladı karşılarına dikilecektir" dedi.

Uğur Mumcu'nun katledilmesinin üzerinden 31 yıl geçtiğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Failler ortaya çıkarılamadı. Ne yazık ki, bu ayıp hala devam ediyor. Uğur Mumcu, Türk basınının en cesur kalemlerindendi. Yayımladığı araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla, gerçekleri bize aktardı. Cumhuriyet ve aydınlanma karşısındaki tüm odakların üzerine korkmadan gitti. Ülkemizde laik, tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren onlarca aydınımız susturulmak için katledildi. 31 yıl önce bizden alınan Uğur Mumcu da, gerçeğin halka iletilmesi, yolsuzlukların, haksızlıkların bilinmesi için kalemini kılıç gibi kullandı. Faili meçhul bir cinayetle yaşamdan kopartılan Uğur Mumcu'yu, adalet ve demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız. Onun deyimiyle 'vurulduk ey halkım, unutma bizi' diye haykırıyor ve bu cinayetin aydınlatılmasını her zaman olduğu gibi hala sabırla bekliyoruz" dedi.

Tören, Başkan Mesut Ergin'in konuşmasının ardından vatandaşların, Uğur Mumcu'nun evinin önüne karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Uğur Mumcu'nun Ölümünün 31. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika


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