Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halk Ekmek Fabrikası\'nı ziyaret etti

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni açılan ve günlük 120 bin adet ekmek üretecek olan Halk Ekmek Fabrikası'na ziyarette bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı HAYDİ büfeleri için yeni açılan Halk Ekmek Fabrikasına ziyarette bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bir ay içerisinde el değmeden çok kaliteli ekmeğimizi üreteceğiz ve HAYDİ büfelerinde de halkımızın talep ettiği kaliteli ekmeği uygun fiyata halkımızla buluşturacağız" açıklamasında bulundu. Şehrin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere HAYDİ büfeleri için kurulan tam otomatik sisteme sahip ekmek üretim fabrikası teorik olarak günlük 120 bin adet ekmek üretimiyle hizmete girecek.

"Vatandaşın talebini karşılamak için kendi ekmek fabrikamızı kurma kararı aldık"

Gastronomi şehrinde ekmek çeşitliliğinin ve ekmek kalitesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, "Gastronomi şehrinde biz önce Tarım Daire Başkanlığını kurduk. Ata tohumu, ana tohumu ürettik. Sertifikalı buğday tohumu dağıttık. Çiftçimizin mazot desteğini verdik. Cansuyu projesiyle toprağın suyla buluşmasını sağladık. Çok kaliteli buğday üretimini tesis ettik. Bir taraftan da gıdaya dayalı büyük bir tesisimiz var. Önce meslek lisesinde ekmek ürettik. Meslek lisesinde ürettiğimiz ekmeği de HAYDİ büfelerinde satmaya başladık. Çok yüksek memnuniyet oldu. Çok daha fazla ekmek talebi oldu. Vatandaşın talebini karşılamak için kendi ekmek fabrikamızı kurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın artan ekmek talebine karşılık ekmek fabrikası kurma kararı aldıklarını belirten Şahin, sürdürülen çalışmayı anlatarak, "Çok güzel araştırmalar yapıldı. Bu konuda iddialı olan üretim merkezlerini gittiler incelediler. Sonrasında bu merkezin kurulmasına karar verdik. Montaj aşaması bitmek üzere bir ay içerisinde el değmeden çok kaliteli ekmeğimizi üreteceğiz ve HAYDİ büfelerinde de halkımızın talep ettiği kaliteli ekmeği uygun fiyata halkımızla buluşturacağız. En önemli şey beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücü. İyi ekmekçi yetiştirmek. Aslında bu uzmanlaşmayı da getiriyor. Meslek lisesinde yetişmiş öğrencilerimizin buraya gelip ustalık yapması da çok sayıda iyi ekmekçinin yetişmesini de sağlamış olacağız. Halkımızın da kaliteli ekmeği daha uygun bir fiyata yemesini sağlamış olacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Gaziantep halk ekmek fabrikası hakkında

Yeni açılan modern fabrika, Gaziantep'te ekmek üretiminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. HAYDİ büfeleri sayesinde vatandaşlar, fabrikada üretilen ekmeklere kolayca ulaşabilecek ve taze, hijyenik ekmek tüketme imkanına sahip olacak.

Türkiye'de örneği az olan ve tamamen doğalgaz ile çalışacak olan fabrika 13 bin 575 metrekare alan üzerine kuruldu. Üç bölüm halinde yapılan tesiste birinci bölüm depolama, ikinci bölüm üretim, üçüncü bölüm ise ambalajlama, paketleme ve sevkiyat şeklinde yapıldı.

Tam otomatik ekmek üretim hattı ile hijyenik ve modern tekniklerle üretim yapacak şekilde tasarlanan fabrika, altyapısı itibariyle üretim kapasitesini dört katına kadar artırabilecek özellikte. Kurulumu tamamlanan tesisin, bir ay sonra ilk deneme ürünlerini piyasaya sunması planlanıyor. Üretim aşamasında insan eli değmeden, tamamen otomatik makinelerle ekmek üretimi gerçekleştirilecek.

Fabrika, ISO 9001 kalite standartlarına uygun olarak işçilere üretim öncesi eğitim verecek ve hijyen standartları öğretilecek. Bu eğitimlerle, amaç temiz, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeği Gazianteplilere sunmak. Fabrikanın ürettiği ekmekler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin HAYDİ büfeleri aracılığıyla halka ulaştırılacak. - GAZİANTEP