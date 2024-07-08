Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yaz Tatili Kursları - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yaz Tatili Kursları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nden Gençlere Yaz Tatili Kursları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor tesisleri, kültür-sanat merkezleri ve GASMEK'lerde gençler ve çocuklar için açılan yaz tatili kurslarına yoğun ilgi var. Büyükşehir Belediyesi, 100 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

08.07.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor tesisleri, kültür-sanat merkezleri ve GASMEK'ler de ilk etapta 34 bin 159 genç ve çocuk dolu dolu bir yaz tatili geçiriyor. Yaz tatili boyunca Gaziantep Büyükşehir, kurslarıyla 100 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Okulların yaz tatili dönemine girmesiyle beraber öğrencilerin tatil süresini değerlendirmesi amacıyla kişisel gelişim, spor, eğitim, kültür ve sanat alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslar yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesislerde uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle uzun tatil süresinde çocuklar ve gençler, merak duydukları alanlarda eğitim görüyor, yeteneklerini keşfediyor.

Yaz tatilinde spor okulları doldu taşıyor

Sporun tabana yayılması için tesisleşmede büyük bir gerçekleştiği Gazi şehirde Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Yaz Spor Okulları açıldı. 29 farklı tesiste, 11 farklı branşta düzenlenen, branşa özgü sportif eğitimler uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Eğlenceli ve öğretici faaliyetlerde bir arada verildiği eğitimlere ihtisaslaşmaya gidilen basketbol, cimnastik, futbol, olimpik okçuluk, karate, tenis, masa tenisi, floor curling, taekwondo, voleybol, yüzme branşlarında 16 bin 687 genç ve çocuk katıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yüzme havuzlarında 11 bin 207, spor salonlarında 4 bin 347 ve futbol sahalarında ise bin 133 kişinin yararlandığı kurslar 1 - 27 Temmuz ile 29 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında 2 farklı dönem halinde devam edecek.

Atölyelerde binlerce genç buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat ve Mozaik Merkezi, Oyun ve Oyuncak Müzesi ve Çocuk Kütüphaneleri'nde çocuklar, çeşitli kurslarla bilim kültür ve eğlence dolu bir yaz tatili geçiriyor. Eğitimler kapsamında el işi, bilim etkinlikleri, okuma ve drama atölyeleri başta olmak üzere kurslarda 5 bin 472 çocuk öğrenerek eğleniyor.

GASMEK yaz okulları kişisel gelişime katkı sağlıyor

Çalışmalarıyla kısa sürede şehrin göz bebeği olan GASMEK, yaz okulları kapsamında şehir merkezinde ve çevre ilçelerde toplam 36 merkezde açılan 60 farklı branşta 12 bin öğrenci için başta robotik kodlama, sanat ve yabancı dil eğitimi olmak üzere resim müzik, gastronomi, din eğitimi, el sanatları, spor, YKS- LGS hazırlık gibi birçok eğitim, uzman hocalar tarafından ücretsiz sağlıyor. Çocukların dilediği konuda kişisel eğitim alarak kendini geliştirebileceği kurslar 8 Eylül'e kadar devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yaz Tatili Kursları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yaz Tatili Kursları - Son Dakika
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