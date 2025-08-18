Gaziantep'in binlerce yıllık hazinesi Dülük, Göbeklitepe gibi dünyaya tanıtılacak - Son Dakika
Yerel

Gaziantep'in binlerce yıllık hazinesi Dülük, Göbeklitepe gibi dünyaya tanıtılacak

Gaziantep\'in binlerce yıllık hazinesi Dülük, Göbeklitepe gibi dünyaya tanıtılacak
18.08.2025 15:17  Güncelleme: 15:18
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Göbeklitepe nasıl dünyaya tanıtıldıysa, Dülük de aynı şekilde dünya çapında bilinir hale gelecek" dedi.

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin dünya çapında tanıtımıyla birlikte Türkiye'nin kültürel mirasında yeni bir dönemin kapısı açılmıştı. Benzer bir yol haritası şimdi de Gaziantep'in binlerce yıllık hazinesi Dülük için hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şehitkamil Belediyesi iş birliğinde, Gaziantep kent merkezinin 10 kilometre kuzeyinde yer alan ve bilinen ilk yerleşimi 600 bin yıl öncesine tarihlenen Dülük Antik Kenti'nin tanıtımı için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, Dülük Antik Kenti'nde teknik gezi gerçekleştirdi. Gezi esnasında arkeologlar ve çalışmaları yürüten uzmanlarla bir araya gelinerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

"Dülük dinler şehri, dünyaya tanıtılmalı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmasında bu işin bir ekip işi olduğunu belirterek, "Elimizde çok ciddi bir bilim adamı kadrosu var. Bu bölge daha önce Almanlar tarafından kazı alanı ilan edilmiş. Yıllardır çalışılıyor. Bütün dinler burada inanç turizmi açısından bir eser bırakmış. Roma döneminde mozaiklerde görüyorsunuz, Hristiyanlıktan önceki tapınaklarda görüyorsunuz. İslam medeniyetiyle birlikte de olağanüstü bir yer" dedi.

Dülük şehrinin aslında dinler şehir olduğunu fakat hak ettiği şekilde tanıtımının yapılmadığını anlatan Başkan Şahin, "Biz Kültür Bakanımıza bu hikayeyi anlatacağız. Göbeklitepe nasıl dünyaya tanıtıldıysa burada da büyük bir hikaye var. Yavuz Sultan Selim'le birlikte halifeliğin Araplardan Türklere geçtiği sürecin de hikayesi var. Bir master planı hazırladık. Uygulamayı ilçe belediyemizle beraber yapacağız. Burası inanç ve kültür turizmi açısından bütün dünyaya anlatılacak" ifadelerini kullandı.

"İddia ediyorum, Dülük, Türkiye'nin en tanınan köyü olacak"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise Dülük için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir çalışması olduğuna vurgu yaparak, "Büyük bir master plan hazırlandı. Fatma Başkanımız, planın bir kısmını bize devretmeyi kabul etti. Ortak bir projeye başlıyoruz. Ben Dülük köyün Türkiye'de en tanınan köy olacağını iddia ediyorum. İnşallah iki yıl içinde Başkanımız Fatma Hanım'la birlikte bu işi başaracağız ve Dülük köyünü dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.

"Dülük yeni bir cazibe merkezi olacak"

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de bu bölge için bir master plan hazırladıklarına dikkati çekerek, "Burası dinlerin buluştuğu bir mekan. Burada Hristiyanlık öncesi Mitras dini ve tapınağı, Jupiter Dolik inancı tapınağı, Roma dönemi mozaikleri, kaya mezarları ve taş ocakları var. Bu alana yönelik master planla Büyükşehir Belediyesi tapınak ve karşılama kısmının planlamasını tamamladı. Diğer alanlarda çalışmalar devam ediyor. Hem ilçe belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi ortak bir proje halinde ilerliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Belediye, Kültür, Yerel, Son Dakika

14:09
24 saat son dakika haber yayını
