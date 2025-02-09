Gaziantep OSB Çalışanlarına 15 Bin Konut Projesi Geliyor

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte OSB çalışanlarını konut sahibi yapmak için başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bini aşkın kişinin çalıştığını belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, OSB çalışanlarının uygun bedel ve ödeme koşullarında ev sahibi olmaları, böylece iş yerlerine daha hızlı ve kolay ulaşım sağlamaları amacıyla Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte konut projesi hazırladıklarını söyledi.

"Çalışanlarımızı önemsiyoruz"

Projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların yakında başlayacağını ifade eden OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "OSB, Gaziantep ekonomisinin can damarıdır. OSB mutlu ise şehir de mutludur. Bu amaçla çalışanlarımızı önemsiyoruz ve çalışanlarımızı ev sahibi yaparak yaşam standartlarını yükseltmek, diğer taraftan da şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla konut projesine start veriyoruz. Konut projesi ile ilgili çalışmalara üç ay önce başladık. Çalışmalar son aşamaya geldi. Çok yakında çalışanlarımızı konut sahibi yapmak için konut üretimine başlıyoruz. Böylece, Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz ve ilgili Bakanlıkların da desteği ile çalışanlarımızı ev sahibi yapacağız. Çalışanlarımızın OSB'nin yakınındaki uygun alanlarda yapılacak olan konutlarda yaşaması işe gelmek ve eve dönmek için saatlerce yol gitmelerini önleyecek, bu da iş verimliliğinin artmasına yol açacaktır" dedi.

İlk etapta 15 bin konut yapılacak

Başkan Şimşek, Organize Sanayi Bölgesi çalışanları için ilk etapta 15 bin civarında konut yapılmasının planlandığını belirterek, "Valiliğimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte OSB'nin hemen yanındaki uygun alanlarda konut arsası üreteceğiz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın da desteği ile kısa zamanda OSB çalışanları uygun koşularda ev sahibi olacak. İlk etapta 15 bin konut üretilmesini planlıyoruz. Konut üretimi aşama aşama devam edecek. Gaziantep OSB, Valiliğimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz bu proje Türkiye'deki diğer OSB'lere de örnek olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP