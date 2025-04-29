Gaziantep'te 2025 aile yılı için örnek bir adım atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te 2025 aile yılı için örnek bir adım atıldı

Gaziantep\'te 2025 aile yılı için örnek bir adım atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Gaziantep harekete geçti.

29.04.2025 16:51  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Gaziantep harekete geçti. Bu kapsamda her mahallede muhtarların liderlik edeceği "Muhtar Cup" projesiyle spor, kent genelinde çocuklar ve gençler için daha ulaşılabilir kılınarak bir kültür haline getirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep Muhtarlar Derneği iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Muhtar Cup: "Haydi, Sokaktan Sahaya Gençlerle El Ele", ve "Ailece Spora" projelerini içeren protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol ile özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların spora erişimini artırmak, aile yılı dolayısıyla ailece spor yapmaya teşvik etmek, çocukların spor kültürü ve disiplini kazanmalarını sağlamak, temel motorik becerileri geliştirerek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve mahalle muhtarlıklarının spor kulübü kurmasına olanak tanımak amaçlanıyor.

Valilik fuaye alanında gerçekleştirilen imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ve Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın katıldı.

Başkan Fatma Şahin, yaptığı konuşmada bugün çok önemli bir protokol için bir arada bulunduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu yılı Aile Yılı ilan ettik. Biz çok Gaziantep'te tüm kurum ve kuruluşlarımızla çok güzel bir aileyiz. Muhtarlarımız bizlerin gözü, ayağı, eli, kulağı. Bizim için çok kıymetlisiniz. Bu şehir için, mahallelerimiz için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün yaşanan bütün sorunlar bir sonuç. Hastalık, şiddet bir sonuç. Önleyici tedbirlere baktığımız zaman sporun iyileştirici bir güç olduğunu görüyoruz. Spor mutlu ederken, vücudu geliştiriyor. Bunun akabinde de huzurlu aileler oluşuyor" dedi.

"Bugün bu imza, verimliliğin ve koordinasyonun göstergelerinden birini"

Muhtarların mahallelerinin liderleri olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, "Çocuklarımız büyükleri ne yaparsa aynısını çekiyor. O yüzden iyiliği, güzelliği büyütmemiz lazım. Biz de Gençlik Spor Daire Başkanlığımızı, her seferinde daha da güçlendiriyoruz. Bugün bu imza, verimliliğin ve koordinasyonun göstergelerinden birini oluşturuyor. Devlet, yerel ve müdürlüğümüz fikir birliği, eylem ve söylem birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentte 700 bin gencin olduğuna işaret eden Şahin, "Kentte 4 üniversitemiz var. Bu çok büyük bir hazine. Bu gençlerimizin her birini nakış gibi işlememiz lazım. Nakış gibi işleyip geleceğe hazırlamamız lazım. Ama bu ailede ve mahallede başlıyor. Biz çocuklarımızı ilmek ilmek işleyerek insani değerlerle donatarak geleceğe hazırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bu proje sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz muhtarlarının spor yaptığını görecek"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu protokolü imzalamaktan son derece keyif duyduğunu anlatarak, "Burada düşünüldüğünden de önemli bir iş yaptığımızın kanaatindeyim. Muhtar örnektir. Bu proje sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz muhtarlarının spor yaptığını görecek ve bundan etkilenecek. Bizim amacımız, olabilecek her branşta spor yapacak alan oluşturmak ve tüm kamunun spor yapabileceği alanları hazırlamak. Bizim yapabileceğimiz budur. Böyle yaptığımız zaman şampiyonlarımız vatandaşlarımız arasından çıkar. Biz, Gaziantep'te spor anlamında da iddialı bir kentiz. Sloganlarımızdan birisi de 'Spor Şehri Gaziantep'. Spor alanında Gaziantep'ten çok fazla şampiyon çıktı, çok fazla başarı elde edildi. Dolayısıyla bu proje ile Gaziantep spor alanında çok daha iyi bir konuma erişecektir" ifadelerini kullandı.

"Projenin bundan sonraki yıllarda devamlılığını sağlayacağız"

Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise protokol hakkında konuşarak, "Aileden gelen güzellikleri bir taraftan yansıtırken aile kodlarımıza geri dönmek adına da bilimsel tekniklerle aileyi de öne çıkararak tüm bakanlığımızın projelerini mahallelerde uygulamak adına bir proje gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Valiliğimizin himayelerinde sayın bakanımızın güçlü desteğiyle kurumların iş birliğiyle adını Muhtar Cup olarak değerlendirdiğimiz projemizi bu yıl başlatıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da devamlılığını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız spor kültürü ve disiplini kazanacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de aile müessesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Aile Yılı münasebetiyle ailelerimizin birlikte çocuklarıyla spora teşvik edileceği, çocuklarımızın spor kültürü ve disiplini kazanacağı böyle bir protokolün tarafı olmaktan ben de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına mutluluğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Ailelerimizin geleceği için önemli bir adım"

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın projenin çocuklar ve ailelerine çok önemli bir etki sağlayacağını ifade ederek, "Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi münasebetiyle çocuklarımızın gençlerimizin, ailelerimizin geleceği için önemli bir adım olacak. Bu projenin paydaşı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Hayalimizin gerçekleşmesinde bizi destekleyen başta Gaziantep Valimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemi için hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim, gaziantep, Politika, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 2025 aile yılı için örnek bir adım atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • megan goldberg:
    The silence between us feels pregnant with possibility. Lean in, and let's see where this unspoken language takes us. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    Your laugh makes me feel lighter. Maybe we can create a connection that goes beyond laughter, a connection built on trust and a touch that ignites a deeper spark? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:27:59. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 2025 aile yılı için örnek bir adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.