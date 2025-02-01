Gaziantep'te 2025 Yatırım Programı Kapsamında 65 Proje Tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2025 Yatırım Programı Kapsamında 65 Proje Tanıtıldı

Gaziantep\'te 2025 Yatırım Programı Kapsamında 65 Proje Tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı'na dahil edilen 65 projeyi tanıttı. Sunumda metro projesi, GAZİRAY tren setleri ve Dülük-OSB tüneli gibi önemli yatırımlar öne çıktı.

01.02.2025 14:21  Güncelleme: 14:24
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı'na giren ve kente kazandırılması planlanan 65 projenin tanıtımını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı çerçevesinde Gaziantep'te yatırım atağı devam ediyor. 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında 2025 yılında altyapıdan ulaşıma, sağlıktan tarımsal sulama yatırımlarına kadar 65 yeni proje Başkan Fatma Şahin tarafından yapılan sunumla anlatıldı.

Metro projesi başlıyor

Sunumda öne çıkan başlıklardan birisi Gar-Düztepe- Şehir Hastanesi Metro projesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınan 37 Milyar TL'lik dev proje, Gar Transfer Merkezi, Gaziray ve Tramvay ulaşım modlarına entegrasyonun sağlanması açısından ulaşımın kalbi niteliğinde olacak. Gazi şehirde yapılacak metro projesi, Ortadoğu'nun da ilk sürücüsüz metro olma özelliğini taşıyacak. Proje, kent merkezi ile Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayacak 10,5 km'lik hattıyla vatandaşlara hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak.

Gaziray için yerli ve milli tren setleri teslim ediliyor

Şehrin toplu taşıma ağının modern yüzü olan GAZİRAY, Türkiye'nin yerli ve milli ilk tren setlerine kavuşuyor. Üretiminde sona gelinen 8 tren seti ile günlük 10 bin yolcu taşıma kapasitesi 60 bine yükselecek.

Dülük tüneli temeli atılıyor

Organize Sanayi'ye ulaşımda büyük rahatlık ve tasarruf sağlayacak 7.2 Milyar TL değerindeki Dülük- OSB tüneli de yatırım programına giren projeler arasında yer alıyor. Şehre katma değer sağlayacak, sanayiye ulaşımda İpekyolu'nda oluşan trafik yükünün hafifletilmesi, kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla doğaya zarar vermeyecek şekilde Dülük Ormanları'nın altından geçecek yeni tünel çalışması bu sene içinde başlayacak. Proje kapsamında 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek 2 tünel, sanayiye hızlı ulaşım sağlarken, kent trafiği rahatlayacak. Ayrıca bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğuna ulaşacak projede 5 yeni köprülü kavşak yapılması planlanıyor.

Gaziantep, Çetintepe Barajı'ndan su temini yapacak

Deprem sonrası hızlı yükselen Gazi şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Çetintepe Barajı'nı Düzbağ İçmesuyu hattına bağlayacak çalışmanın başlangıcı veriliyor. 2 Milyar TL'lik proje, 7 kilometrelik isale hattı ile kuraklık ve iklim değişikliği sebebiyle şehrin içme suyu kaynaklarını yedeklemeyi hedefliyor. Kuraklık eylem planı çerçevesinde, Düzbağ Barajı yapılıncaya kadar, dördüncü bir su kaynağı olarak hayata geçecek.

Başkan Şahin 65 projeyi bir bir anlattı

Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 41.5 megavatlık güneş enerji santrali, 4 yeni tramvay alımı, Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi 2'nci etap yapımı, Türkiye'de ilk niteliğinde olan OSB Acil Travma ve Yanık Hastanesi gibi birçok projenin sunumu Başkan Şahin tarafından yapıldı.

"Bu projeler sadece 2025 için"

Programda konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin dostluğun ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu aktararak, "2025 yılın için dediğimiz 65 vizyon proje çalışması haricinde yolculuğumuz 2002 yılında başlıyor. 2028 yılına doğru koşmaya devam ediyoruz. Birlikte bir Gaziantep Modeli oluşturduk. Ankara'da elin güçlü, itibarın olacak. Bütün vekillerimizle, valimizle projelerimizi çalışıyorduk. Birbirimizin güzelini büyüteceğiz. Bu projeler sadece 2025 için. Bu işin 2026'sı var" dedi.

"Biriz, beraberiz hep birlikte Gaziantep"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise konuşmasında en büyük projenin birlik ve beraberlik projesi olduğunu, en büyük yatırımın insana yapıldığının altını çizerek, "Bu atmosferi ve birliği, beraberliği her zaman koruyacağız. Gaziantep'in önemli bir modeli var. Biriz, beraberiz hep birlikte Gaziantep. Ortak bir akıl var. Bunlar Cumhurbaşkanımızın 2025 yılında imzaladığı projeler. Devam edenler var, 2026 yılında girecek yeni yatırımlar var" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve diğer vekiller konuşmalar yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 2025 Yatırım Programı Kapsamında 65 Proje Tanıtıldı - Son Dakika

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