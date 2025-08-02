Gaziantep'te Arı Havası İle Şifa Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Arı Havası İle Şifa Merkezi Açıldı

Gaziantep\'te Arı Havası İle Şifa Merkezi Açıldı
02.08.2025 10:29
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Gaziantep'te kurulan arı havası merkezi, solunum ve bağışıklık sorunlarına doğal tedavi sunuyor.

Gaziantep'te girişimci arıcılar tarafından kurulan merkezde, bazı rahatsızlıklarda tedaviyi olumlu etkilediği bilinen apiterapi uygulamaları yapılıyor.

Gaziantep'te arıcılık yapan 56 yaşındaki Mehmet Uçar ve 44 yaşındaki Mehmet Culha, 2 yıl önce gezi için gittikleri İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini kurmak için kolları sıvadı.

Başta alerji, solunum yolu hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere tedavi süreçlerine destekleyici olarak uygulanan arı havası merkezi için gerekli malzemeleri temin eden Mehmet Uçar ve Mehmet Culha, tüm hazırlıklarını tamamladıkları merkezi açmanın sevincini yaşıyor.

Arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan apiterapi, astım, bronşit ve alerji gibi birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak öne çıkarken, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin içine arı havası merkezini kuran Uçar ve Culha, yeni açtıkları merkezde ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Merkeze gelen alerji ve solunum yolları hastaları ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere alternatif tıp hizmeti sunan Uçar ve Culha, arı kovanından gelen havanın solunması ve kanat sesleriyle rahatlatıcı etki sağladıkları merkezin sayısını çoğaltmayı hedefliyor.

Terapi odası ve arı yatağı ismi verilen odada arı kovanından gelen havanın solunması ve arının kanat sesleriyle kişilere rahatlatıcı etki sağlanan merkez vatandaşlardan ilgi görürken, apiair uygulamasının alerji, astım, bronşit, depresyon, migren ve bağışıklık sistemi zayıflığında olumlu sonuç verdiğini ifade ediliyor.

Arı ürünlerinin solunum yolu ile bulaşan birçok hastalığa iyi gelmesi üzerine bal, polen, propolis, arı sütü ve zehri gibi ürünlerle yapılan apiterapi tedavisi hakkında yıllardır çeşitli eğitimler alan Uçar ve Culha, aynı zamanda sahibi oldukları binlerce arı kovanı dönemsel olarak kentin bölgelerinde farklı noktalara götürüyor.

Aynı zamanda Gaziantep Bal Üreticileri Birliği olarak da çalışmalar yürüten Uçar ve Culha, arı havası tedavi yönteminin yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bal arısı hastalıkları uzmanı emekli akademisyen Mehmet Ali Kutlu, arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan apiterapinin, astım, bronşit ve alerji gibi birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kutlu, apiterapinin arı ürünleriyle yapılan tedavilerin genel adı olduğunu bildiren Kutlu, Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ile diğer bölgelerde arıcılık potansiyeli yüksek olmasına rağmen bal dışında diğer arı ürünlerinin kullanımının henüz yaygın olmadığını belirtti.

Apiterapinin insan sağlığına faydalarının tüm dünyada bilimsel olarak kabul edildiğini ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede bu tedavi yönteminin uygulandığını söyleyen Kutlu, "Arı ürünleri ile tedavi yöntemi 25 yıldan beri dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda ise Türkiye'de yavaş yavaş bu tedavi yöntemi tanınmaya başlandı. Türkiye'de maalesef tam teşekküllü bir tedavi bulunmamaktadır. Çünkü kurulum şartları biraz ağır ve bundan dolayı henüz yeni yeni bu alanda çalışmalar var" dedi.

Almanya'da yıllardan beri bazı solunum yolu hastalıklarına yönelik apiterapi tedavi merkezlerinin olduğunu ve güzel de sonuçların alındığını belirten Kutlu, Çin, Japonya, Rusya ve ABD'de apiterapi uygulamalarının yapıldığı polikliniklerin bulunduğunu dile getirdi.

Apiterapi yöntemiyle solunum hastalıklarına doğal çözüm uyguladıklarını belirten arıcı Mehmet Uçar ise, "İki yıldır bu faaliyetleri yürütüyoruz. Arı havası yoluyla gelen şifa yöntemini kendi ailemizde de uyguluyoruz. Bu tedavi yöntemi alerjik reaksiyonlara ve astım hastaları için çok faydalı oluyor. KOAH, astım ve solunum rahatsızlığı yaşayan hastalar fayda görüyor. Arı kovanlarının üzerinde yatanlarda stresini atıyor" diye konuştu.

2 yıl önce İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini Gaziantep'te kurmanın sevincini yaşadıklarını belirten Mehmet Culha da alerji, solunum ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar için yeni şifa kaynağının arı havası olduğunu bildirdi.

Merkeze tedavi için gelen kalp hastası Yusuf Aslancan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için merkeze geldiğini ve uygulanan tedaviden memnun kaldığını anlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Arı Havası İle Şifa Merkezi Açıldı - Son Dakika

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