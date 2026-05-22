Gaziantep’te drone destekli kurban yakalama timi bayram mesaisine hazır

22.05.2026 16:01
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan drone destekli “Kurban Yakalama Timi”, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Aralarında veteriner hekimlerin de bulunduğu 20 kişilik profesyonel ekip, kaçan kurbanlık hayvanlara hızlı müdahale edebilmek için özel eğitimlerden geçirildi. Tim, bayram boyunca ALO 153 hattına gelen ihbarlara anında müdahale edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla oluşturduğu “Kurban Yakalama Timi” ile hazırlıklarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda görev yapan ekip, bayram süresince kaçan kurbanlık hayvanlara hızlı ve güvenli müdahale edebilmek için yoğun eğitim programından geçiriliyor.

Teknolojik altyapıyla desteklenen özel ekip, özellikle drone destekli takip sistemleri sayesinde kaçan hayvanların kısa sürede tespit edilmesini ve kontrollü şekilde yakalanmasını hedefliyor. Yetkililer, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu ve güvenli şekilde geçirebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

DRONE DESTEKLİ TAKİP SİSTEMİYLE HIZLI MÜDAHALE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan özel tim, modern ekipmanlar ve teknolojik sistemlerle donatıldı. Özellikle drone destekli takip sistemi sayesinde kaçan kurbanlık hayvanların kısa sürede yerinin belirlenmesi ve güvenli şekilde yakalanması planlanıyor. Bayram süresince aktif görev yapacak ekip üyeleri, olası kriz anlarında hızlı refleks gösterebilmek adına uygulamalı eğitimlerden geçirildi. Eğitimlerde yakalama teknikleri, koordinasyon çalışmaları ve saha müdahale yöntemleri detaylı şekilde uygulandı. Yetkililer, kaçan hayvanların hem vatandaş güvenliği hem de trafik açısından ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, profesyonel müdahale ekiplerinin bu tür durumlara karşı hazır bekletileceğini ifade etti.

20 KİŞİLİK PROFESYONEL EKİP YOĞUN EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİ

Aralarında 5 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik profesyonel ekip, bayram öncesinde kapsamlı antrenman programlarına katıldı. Ekip üyeleri fiziksel dayanıklılıklarını artırmak amacıyla koşu, kondisyon, refleks geliştirme ve şınav çalışmalarına tabi tutuldu.

Kurbanlık hayvanların kontrol altına alınması sırasında yaşanabilecek risklere karşı ekiplerin hem teknik hem de fiziksel açıdan tam donanımlı hale getirildiği belirtildi. Veteriner hekimlerin de görev alacağı tim, yakalama sonrası hayvanların sağlık durumlarını kontrol ederek güvenli teslim sürecini yönetecek. Yetkililer, vatandaşların panik yaşamaması için profesyonel ekiplerin olaylara kontrollü şekilde müdahale edeceğini vurguladı.

ALO 153 HATTINA GELEN İHBARLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlık hayvanlar için özel yakalama timinin oluşturulduğunu söyledi.

Özsöyler, “Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemizin ALO 153 İhbar Hattı’na ulaşarak destek talebinde bulunabilecek. Drone ile tespit edilen kaçan hayvanlar ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak sahiplerine teslim edilecek” dedi. Geçen yıl yaklaşık 20 kurbanlığın kaçtığını belirten Özsöyler, bu yıl gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve ekiplerin tam hazır durumda olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLARA KURBAN ETİ KONTROL HİZMETİ DE VERİLECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yalnızca kaçan hayvanlara müdahale etmekle kalmayacak, vatandaşlara sağlık konusunda da destek sağlayacak. Kurban kesiminin ardından etlerin sağlık durumu konusunda şüphe yaşayan vatandaşlar, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda görev yapan veteriner hekimlere başvurabilecek. Yapılacak incelemeler sonrası etlerin tüketim açısından uygun olup olmadığı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılacak. Belediye yetkilileri, hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesini sağlamak amacıyla tüm ekiplerin bayram süresince sahada görev yapacağını bildirdi.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

