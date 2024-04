Gaziemir Belediye Meclisi 2024-2029 Dönemi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Yerel

Meclis başkanvekilleri, encümen ve ihtisas komisyonları üyelerinin seçildiği 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısını yöneten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Bu güzel meclis, emin olun Gaziemir'e çok şey katacak, çok şey üretecek. Gaziemir'de yaşayan herkesin mutlu olması için bütün işlere birlikte imza atacağız" dedi.

Gaziemir Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi ilk toplantısı, Belediye Başkanı Ünal Işık yönetiminde yapıldı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis başkan vekilleri, divan katipleri, 2024 yılında görev yapacak encümen ve ihtisas komisyonlarının üyelik seçimleri yapıldı. Meclis toplantısında meclis başkan vekilleri, divan katipleri ile encümen üyesi seçimleri gizli oyla yapılırken, komisyon üyelerinin seçimleri açık oyla yapıldı. Öte yandan kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Ege Belediyeler Birliği'nde görev yapacak üyelerin seçimleri de yapıldı.

MECLİSTE GÖREV DAĞILIMI

Gizli oylamayla yapılan Meclis Başkanvekilliği seçiminde Meclis 1. Başkanvekilliği'ne CHP'li Hazel Öztürk Işık ile Meclis 2. Başkanvekilliği'ne Tahir Türkbay seçildi. Divan Katipliği seçiminde en çok oyu alan Hediye Kaya, Ulaş İsmail Şenol ve Didem Baysal bu koltuklara oturmaya hak kazandı. Encümen üyelerinin seçiminde ise CHP'li Meclis Üyeleri Ramazan Özkan, Tahir Türkbay ve Gökhan Yılmaz en çok oyu alarak encümen seçildi.

14 ihtisas komisyonuna üye seçimlerinin yapıldığı mecliste, komisyonlara CHP'den 3'er, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan 2'şer üye seçildi. Açık oylamayla yapılan seçimlerde komisyon üyeleri oybirliğiyle seçildi.

"GAZİEMİRLİLERİN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Mecliste konuşan Belediye Başkanı Ünal Işık, Gaziemir'i ortak akılla yöneteceklerinin altını çizdi. Meclis kararlarının oybirliği ile alınmasının önemine vurgu yapan Başkan Işık, "Gaziemir'de, Gaziemirlilere yakışan bir seçim süreci yaşadık. Demokrasinin gereği yapılan seçimler, kavgasız, gürültüsüz ve şaibesiz bir şekilde yapıldı. Seçim sonuçlarının ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye meclis üyelerimizle birlikte omuz omuza vererek yoldaşlık hukuku içerisinde çalışacağımıza eminim. Demokratik bir meclis olacak. Birbirimizi dinlemeyi, birbirimizin eksiklerini tamamlamayı kendimize rehber edineceğiz. Bu mecliste Gaziemir'in lehine olan her şeyin oybirliğiyle geçmesi için ben ve grubum elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizlerin de aynı çabayı göstereceğinize hiçbir şüphem yok. Bu güzel meclis, emin olun Gaziemir'e çok şey katacak, çok şey üretecek. Gaziemir'de yaşayan herkesin mutlu olması için bütün işlere birlikte imza atmayı ben hedefliyorum. Sizlerden de destek istiyorum. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımıza eşit hizmet gitmesi için tüm meclis üyelerimizle birlikte eşit hizmet üretmemiz gerekiyor. Gaziemir'in hayrına olan her önerge başımın üstünde olacak. Grup başkanvekillerimizin sürekli diyalog halinde olması bizim doğru ve zamanında kararlar almasını sağlayacak. Oybirliği ile geçecek her karar beni sevindirecek" ifadelerini kullandı.

İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyeler şu şekilde belirlendi:

Plan ve Bütçe Komisyonu

Metin Güvenç

Mustafa Tanju Tekgül

Mahmut Şaylan

Oğuz Seyran

Selahattin Şahin

Bayındırlık ve İmar Komisyonu

Cemal Çalışkan

Mehmet Topsakal

Hasan Şakar

Nail Kocabaş

Uğur İnan Atmaca

Hukuk Komisyonu

Volkan Özçolak

Onurcan Çamdereli

Hülya Sert

Hüseyin Aslan

Uğur İnan Atmaca

Çevre Komisyonu

Tahir Türkbay

Salih Ayan

Kemal Demircan

Didem Baysal

Mehmet Sait Sert

Sağlık Komisyonu

Mahmut Şaylan

Neriman Balcı Türkeri

Metin Güvenç

İbrahim Kaya

Mehmet Sait Sert

Kültür Komisyonu

Yusuf Ziya Peker

Mustafa Tanju Tekgül

Metin Güvenç

Neşe Çakmak

İbrahim Kaya

Toplumsal Cisiyet Eşitliği Komisyonu

Hazel Öztürk Işık

Mahmut Şaylan

Hülya Sert

Neşe Çakmak

Didem Baysal

Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu

Gökhan Yılmaz

Hazel Öztürk Işık

Kemal Demircan

Rüştü Menekşe

Oğuz Seyran

Kurs, Eğitim ve Engelliler Komisyonu

Hülya Sert

Neriman Balcı Türkeri

Hasan Şakar

İbrahim Kaya

Erhan Cantürk

Gençlik ve Spor Komisyonu

Onurcan Çamdereli

Ramazan Özkan

Gökhan Yılmaz

İbrahim Kaya

Ercan Cantürk

Kent Konseyi Komisyonu

Tahir Türkbay

Yusuf Ziya Peker

Hülya Sert

Didem Baysal

Mehmet Sait Sert

Kentsel Dönüşüm Komisyonu

Hediye Kaya

Salih Ayan

Hasan Şakar

Selahattin Şahin

Hüseyin Aslan

Deprem ve Afetler Kopmisyonu

Hediye Kaya

Onurcan Çamdereli

Ulaş İsmail Şenol

Erhan Cantürk

Davut Dinçel

Sokak Hayvanları Komisyonu

Ramazan Özkan

Tahir Türkbay

Yusuf Ziya Peker

Davut Dinçel

Rüştü Menekşe