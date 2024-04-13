Gaziemir Belediye Meclisi 2024-2029 Dönemi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Meclis başkanvekilleri, encümen ve ihtisas komisyonları üyelerinin seçildiği 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısını yöneten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Bu güzel meclis, emin olun Gaziemir'e çok şey katacak, çok şey üretecek. Gaziemir'de yaşayan herkesin mutlu olması için bütün işlere birlikte imza atacağız" dedi.
Gaziemir Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi ilk toplantısı, Belediye Başkanı Ünal Işık yönetiminde yapıldı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis başkan vekilleri, divan katipleri, 2024 yılında görev yapacak encümen ve ihtisas komisyonlarının üyelik seçimleri yapıldı. Meclis toplantısında meclis başkan vekilleri, divan katipleri ile encümen üyesi seçimleri gizli oyla yapılırken, komisyon üyelerinin seçimleri açık oyla yapıldı. Öte yandan kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Ege Belediyeler Birliği'nde görev yapacak üyelerin seçimleri de yapıldı.
MECLİSTE GÖREV DAĞILIMI
Gizli oylamayla yapılan Meclis Başkanvekilliği seçiminde Meclis 1. Başkanvekilliği'ne CHP'li Hazel Öztürk Işık ile Meclis 2. Başkanvekilliği'ne Tahir Türkbay seçildi. Divan Katipliği seçiminde en çok oyu alan Hediye Kaya, Ulaş İsmail Şenol ve Didem Baysal bu koltuklara oturmaya hak kazandı. Encümen üyelerinin seçiminde ise CHP'li Meclis Üyeleri Ramazan Özkan, Tahir Türkbay ve Gökhan Yılmaz en çok oyu alarak encümen seçildi.
14 ihtisas komisyonuna üye seçimlerinin yapıldığı mecliste, komisyonlara CHP'den 3'er, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan 2'şer üye seçildi. Açık oylamayla yapılan seçimlerde komisyon üyeleri oybirliğiyle seçildi.
"GAZİEMİRLİLERİN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Mecliste konuşan Belediye Başkanı Ünal Işık, Gaziemir'i ortak akılla yöneteceklerinin altını çizdi. Meclis kararlarının oybirliği ile alınmasının önemine vurgu yapan Başkan Işık, "Gaziemir'de, Gaziemirlilere yakışan bir seçim süreci yaşadık. Demokrasinin gereği yapılan seçimler, kavgasız, gürültüsüz ve şaibesiz bir şekilde yapıldı. Seçim sonuçlarının ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye meclis üyelerimizle birlikte omuz omuza vererek yoldaşlık hukuku içerisinde çalışacağımıza eminim. Demokratik bir meclis olacak. Birbirimizi dinlemeyi, birbirimizin eksiklerini tamamlamayı kendimize rehber edineceğiz. Bu mecliste Gaziemir'in lehine olan her şeyin oybirliğiyle geçmesi için ben ve grubum elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizlerin de aynı çabayı göstereceğinize hiçbir şüphem yok. Bu güzel meclis, emin olun Gaziemir'e çok şey katacak, çok şey üretecek. Gaziemir'de yaşayan herkesin mutlu olması için bütün işlere birlikte imza atmayı ben hedefliyorum. Sizlerden de destek istiyorum. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımıza eşit hizmet gitmesi için tüm meclis üyelerimizle birlikte eşit hizmet üretmemiz gerekiyor. Gaziemir'in hayrına olan her önerge başımın üstünde olacak. Grup başkanvekillerimizin sürekli diyalog halinde olması bizim doğru ve zamanında kararlar almasını sağlayacak. Oybirliği ile geçecek her karar beni sevindirecek" ifadelerini kullandı.
İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyeler şu şekilde belirlendi:
Plan ve Bütçe Komisyonu
Metin Güvenç
Mustafa Tanju Tekgül
Mahmut Şaylan
Oğuz Seyran
Selahattin Şahin
Bayındırlık ve İmar Komisyonu
Cemal Çalışkan
Mehmet Topsakal
Hasan Şakar
Nail Kocabaş
Uğur İnan Atmaca
Hukuk Komisyonu
Volkan Özçolak
Onurcan Çamdereli
Hülya Sert
Hüseyin Aslan
Uğur İnan Atmaca
Çevre Komisyonu
Tahir Türkbay
Salih Ayan
Kemal Demircan
Didem Baysal
Mehmet Sait Sert
Sağlık Komisyonu
Mahmut Şaylan
Neriman Balcı Türkeri
Metin Güvenç
İbrahim Kaya
Mehmet Sait Sert
Kültür Komisyonu
Yusuf Ziya Peker
Mustafa Tanju Tekgül
Metin Güvenç
Neşe Çakmak
İbrahim Kaya
Toplumsal Cisiyet Eşitliği Komisyonu
Hazel Öztürk Işık
Mahmut Şaylan
Hülya Sert
Neşe Çakmak
Didem Baysal
Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu
Gökhan Yılmaz
Hazel Öztürk Işık
Kemal Demircan
Rüştü Menekşe
Oğuz Seyran
Kurs, Eğitim ve Engelliler Komisyonu
Hülya Sert
Neriman Balcı Türkeri
Hasan Şakar
İbrahim Kaya
Erhan Cantürk
Onurcan Çamdereli
Ramazan Özkan
Gökhan Yılmaz
İbrahim Kaya
Ercan Cantürk
Kent Konseyi Komisyonu
Tahir Türkbay
Yusuf Ziya Peker
Hülya Sert
Didem Baysal
Mehmet Sait Sert
Kentsel Dönüşüm Komisyonu
Hediye Kaya
Salih Ayan
Hasan Şakar
Selahattin Şahin
Hüseyin Aslan
Deprem ve Afetler Kopmisyonu
Hediye Kaya
Onurcan Çamdereli
Ulaş İsmail Şenol
Erhan Cantürk
Davut Dinçel
Sokak Hayvanları Komisyonu
Ramazan Özkan
Tahir Türkbay
Yusuf Ziya Peker
Davut Dinçel
Rüştü Menekşe
Son Dakika › Yerel › Gaziemir Belediye Meclisi 2024-2029 Dönemi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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