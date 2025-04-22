Gazze İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Gazze İçin Farkındalık Etkinliği

Gazze İçin Farkındalık Etkinliği

Tophane'de düzenlenen etkinlikte Gazze'deki katliama dikkat çekildi, binlerce ziyaretçi katıldı.

22.04.2025 11:25
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Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek için Tophane'de etkinlik yapıldı. Kurulan Gazze çadırı ve Tophane Parkı'na yerleştirilen fotoğrafları binlerce ziyaretçi izledi. Beyoğlu kültür yolu üzerinde bulunan alandan geçen turistler özellikle Yahya Sinvar'ın bir fotoğrafıyla ünlenen koltuk alanına ilgi gösterdi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı katliama dikkat çekmek için Gönülbağı Vakfı ve Hucurat Hareketi Derneği tarafından Tophane'de etkinlik düzenlendi. Gazze'de yaşanan katliama tepki amaçlı düzenlenen etkinlikte, hem vatandaşlar hem de yabancı turistlerin ilgisi büyük oldu. Yaşanan katliamı ifade eden farklı dillerde dövizler hazırlandı. Etkinliğe katılan çocuklar Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa'yı ifade eden boyamalar yaptı. Öte yandan etkinlikte İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin önemi vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hucurat Hareketi Derneği Başkanı Eyüp Güzel, "İstanbul fethinin merkez üssü olan Tophane'de iki kurum olarak Gönülbağı Vakfı ve Hucurat Hareketi Derneği olarak burada yerel bazlı bir çalışma yaptık. Gazze'de meydana gelen ahlaksız bir soykırımı dile getirmek, bu konuda tepkimizi gün yüzüne çıkarmak ve bu anlamda farkındalığı artırmak adına Tophane'de böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bir hafta boyunca burada Gazze çadırımızı açtık. Nöbet tutuyoruz, gece gündüz buradayız. İnsanlara Gazze'de yaşanan soykırımı anlatıyoruz. Oradaki direnişten bahsediyoruz. Bölgemiz turistlerin çok fazla uğradığı bir konumda yer alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun bulunduğu bir bölge. Çalışmamıza yabancı turistlerin ilgisi de yoğun. Bu değerlendirmeyi biraz utanarak yapıyorum çünkü Gazze'de 1,5 yıldan beri kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden orada bir katliam yaşanıyor. Biz bu konuda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. En azından boykota dikkat çekmeye çalışıyoruz. Boykot çok önemli. İnsanlar unutmasın diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kimi turist fotoğraf çekti kimisi de gözyaşları içerisinde buradan ayrıldı"

Eyüp Güzel, hem Avrupa hem de Arap coğrafyasından gelen turistler için birçok dilde dövizler hazırladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: "Turistler hem teşekkür ediyorlar hem de buradaki ortamı gördükleri zaman mutlu oluyorlar. Kimisi fotoğraf çekti kimisi de gözyaşları içerisinde buradan ayrıldı. Halk olarak millet olarak tepkimizi yüksek şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Fakat biz burada farklı bir şey yapmaya çalıştık. Semtler bazında tepkimizi dile getirmenin öneminin altını çiziyoruz. Bugün Gazze'de katledilenlerin dedeleri dün Çanakkale'de bizle birlikte Osmanlı saflarında işgalci kuvvetlere karşı savaştılar. Burada aynı zamanda çocuklar için Filistin, Gazze ve Mescid-i Aksa ile ilgili boyama yapabilecekleri bir ortam da sunuyoruz."

Tophane Tayfun Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yalçın ise "Biliyorsunuz ki Gazze ölüyor. Bunu anlatmak çok zor. Tophane, hassasiyetiyle bilinen bir bölgedir. Aynı zamanda mahalle kültürünü korumaya çalışan bir semttir. Biz de burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Semtimizin insanlarıyla birlikte Gazze'de yaşananlar için farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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