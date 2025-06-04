Gebzeliler yeni yaşam alanına kavuştu - Son Dakika
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Gebzeliler yeni yaşam alanına kavuştu

Gebzeliler yeni yaşam alanına kavuştu
04.06.2025 10:40  Güncelleme: 10:42
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435 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi; yeşil alanları, sosyal donatıları ve modern yapısıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

435 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi; yeşil alanları, sosyal donatıları ve modern yapısıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapımını tamamladığı, Büyükşehir Belediyesi'nin de lokomotif köyü, otopark, yeni yollar ve birçok yapı inşa ederek destek verdiği Eski Askeri Kışla Alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine sunuldu. Gebze Millet Bahçesi'nin tanıtım törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Tanıtım töreninde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi. Alanda bulunanlar, şarkılara alkışlarla destek verdi. KBB Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Millet Bahçesi'nin tanıtım töreninde yer aldı.

"Gebze'nin nefes aldığı muhteşem bir kamusal alanı ortaya çıkarmış olduk"

Bayram öncesinde tam da bayrama yakışacak törenle bir araya geldiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Millet Bahçesi Gebze'mize çok yakıştı. Buranın Gebze'nin nefes aldığı bir mekana döndürülmesi kanaati hakimdi ve o doğrultuda da hareket edildi. İnşallah bugünden itibaren Gebzeliler ve civarda olanlar buradaki güzellikten yararlanacak. Millet Bahçesi Gebzelilere bayram hediyesi olsun. Bu vesilesiyle herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Gebze'nin nefes aldığı muhteşem bir kamusal alanı ortaya çıkarmış olduk. Burası 435 bin metrekarelik bir alan. Ama kamusal alanın toplam büyüklüğü aslında 640 dönüm." dedi.

"6,5 km yürüyüş yolu, 5,2 km bisiklet yolu"

Gebze Millet Bahçesi'nin içerisindeki sosyal donatılar hakkında bilgiler veren Başkan Büyükakın, "Burada 12 bin metrekarenin üzerinde 12 bin 600 metrekarelik biyolojik gölet var. Gölet de zaman içinde bu alanın en renkli alanlarından biri olacak. Çok amaçlı meydan adını verdiğimiz 7 bin metrekarelik bir alan var. Yine meydan alanı dediğimiz 8 dönümlük bir başka alan daha mevcut. Futbol sahası, mini futbol ve basketbol sahası var. 3 ayrı bölgede çocuk oyun alanları var. Buraya Lokomotif Çocuk Köyü kazandırdık. Çocuklarımız burada hizmet alacak. Toplamda 6 bin 500 metrekarelik bir yürüyüş yolu var. Etrafında 5 bin 200 metrekarelik bisiklet yolu var. 11 bin metrekarelik bir alanı da otopark için ayırdık. 660 araçlık bir otopark alanı var ama engelliler de unutulmadı. 54 araçlık yer, otoparkın içinde engellilere öncelikli olarak ayrıldı. Alan çok büyük olduğu için bunun içinde 4 tane dönel kavşak var. Bu kadar büyük bir alan hakikaten nefes almayı kolaylaştıracak." diye konuştu.

"Millet Bahçesi Gebze'nin akciğerleri olacak"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmet etmenin gönül işi olduğunu ifade ederek, "Millet Bahçesi, 435 dönümlük alanı ile Gebze'ye yakıştı. Burası Gebze'nin akciğerleri olacak, yönetim merkezi olacak. Millet Bahçesi'nin hayata geçmesi için çabasını ortaya koyan ve bugünlere getirerek hizmete sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Fidan dikildi

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, alanda piknik yapan vatandaşlar ile bir araya geldi. Gebzelilere hal hatır soran ve onlarla fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın, futbol sahasının hemen yanında günün anısına fidan dikti. Ardından futbol sahasında çocuklar ile bir araya gelen ve onlarlar sohbet eden Başkan Büyükakın, penaltı çekmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükakın penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak, çocuklardan alkış aldı. Büyükakın son olarak Gebze Millet Bahçesi Kütüphanesi'ni gezerek, ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Gençler de, kendilerine bu güzel kütüphaneyi armağan ettiği Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Gebzelilerin buluşma noktası olacak

Sultan Orhan Mahallesi'ne 435 bin metrekare üzerine inşa edilen Millet Bahçesi, Gebzelilerin daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkan sağlayacak. Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, kütüphanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tamamladığı Millet Bahçesi, Gebzelilerin buluşma noktası olacak. Gebze Millet Bahçesi sadece yeşil alanlarıyla değil, aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Büyükşehir, yapımını tamamladığı 740 araç kapasiteli otopark ve iç yollarla bölgenin sosyal donatılarına ve yeşil alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak. Bu kapsamda Ankara Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi kesişimindeki kavşak düzenlemeleri ile kavşak kolları tamamlanmasıyla birlikte Gebze'nin her noktasından Millet Bahçesi'ne rahatlıkla ulaşılabilecek.

5 kilometre uzunluğunda yol

Gebze Millet Bahçesi, şehrin merkezinde vatandaşlara hem doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak hem de trafik ve park sorununa kalıcı çözüm getirecek. Gebze Millet Bahçesi'nin içerisine 5 kilometre uzunluğunda yol inşa eden büyükşehir bu çerçevede 19 bin 246 ton binder asfalt, 52 bin 500 ton dolgu ve 34 bin 568 ton plent miks temel serimi gerçekleştirdi. Geniş sosyal donatı alanlarıyla inşa edilen Gebze Millet Bahçesi, vatandaşlara yılın 12 ayı keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Toplam 435 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine inşa edilen ve içerisinde pek çok sosyal donatı alanı barındıran projede; koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, tuvalet ve mescitler, lokomotif köy, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, restoran ve kafeler gibi birçok sosyal alan Gebzelilere hizmet verecek. Bölgede, vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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