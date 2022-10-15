Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı

15.10.2022 16:45

Erzincan'da bir düğünde, 6 kişinin ellerinde altın ve setleri geçit töreniyle sergilediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Düğünde takı töreni sırasında geline takılan altın ve setlerin görüntüsü dikkat çekti. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada bir düğünden paylaşılan görüntüler izlenme rekoru kırdı. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görülüyor. O anların görüntüsü kısa sürede büyük izlenme aldı. Gelinin Erzincan'dan gittiği belirtilirken, düğünün hangi ilde gerçekleştiği bilinmiyor.

Düğünde geline takılan altınlar geçit töreniyle sergilendi, konukların gözleri fal taşı gibi açıldı
Düğünde geline takılan altınlar geçit töreniyle sergilendi, konukların gözleri fal taşı gibi açıldı
Düğünde geline takılan altınlar geçit töreniyle sergilendi, konukların gözleri fal taşı gibi açıldı
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Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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