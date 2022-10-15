Sosyal medyada bir düğünden paylaşılan görüntüler izlenme rekoru kırdı. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görülüyor. O anların görüntüsü kısa sürede büyük izlenme aldı. Gelinin Erzincan 'dan gittiği belirtilirken, düğünün hangi ilde gerçekleştiği bilinmiyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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