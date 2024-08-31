Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \'Limitless Makers Programı\'nda geleceğin bilim insanlarını buluşturdu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Geleceğin bilim insanlarını 'Limitless Makers Programı'nda buluşturduk" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sistemi'nde başarılı olan inovasyon ve teknoloji alanında proje üretmek isteyen öğrenciler için düzenlediği 'Limitless Makers Programı' tamamlandı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, 81 ilden seçilen gençleri, bir aylık program süresince alanında uzman isimlerle buluşturduklarını belirterek, "Geliştiren, öğreten programlarımızla kariyer yolculuğunun başındaki gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başarıyı ödüllendirmeye devam ediyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Limitless Makers' (Sınır Tanımayan Çözümler) programı, dolu dolu geçen bir aylık programın ardından sona erdi.

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarılı olarak yüzde 1'lik dilimde yer alan ve proje üretmeye istekli öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın inovasyon ve teknoloji alanındaki yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen "Limitless Makers (Sınır Tanımayan Çözümler) programında buluştu.

Gençler, bir yandan akademik girişimciliği keşfederken diğer yandan teknik proje üretip, alanında uzman konuşmacı ve eğitmenlerle bir araya gelerek hem öğrendi hem de takım çalışmasını destekleyen aktivitelere katıldı.

İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Tesisinde, 04 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen program; "Yenilenebilir Enerji, Temassız ve Önleyici Teknolojiler, Yeni Nesil Teknolojiler, Dijital Hizmetler, Yapay Zeka ve Veri Bilimi, Nörobilim ve Genetik, Havacılık ve Uzay Teknolojileri" gibi güncel konu başlıklarında gerçekleşti.

Dört haftalık kamp süresince, gençler teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmalarıyla teknoloji üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı buldular. Programın son haftasında ise öğrenciler, hazırladıkları final projelerini sunarak edindikleri bilgi ve deneyimleri sergilediler. Bu süreçle, gençlerin problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerine katkı sağlandı.

"Geliştiren, öğreten, keşfeden programlarla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Her alanda gençlerin yanında olduklarını ve bu yönde programlar geliştirdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yaz aylarının ilk haftalarında üniversiteye giriş sınavlarında başarıya ulaşan ve TÜBİTAK bursu kazanan gençlerimizi Vizyon Kamplarımızda buluşturarak, hedefleri doğrultusunda onlara yol arkadaşlığı yaptık. Hemen ardından da LGS'de başarıya ulaşan ve teknolojiye meraklı çocuklarımızla İstanbul'da bir aylık bir kamp programında bir araya geldik. Yeni eğitim-öğretim yılı boyunca da geliştiren, öğreten programlarımızla kariyer yolculuğunun başındaki gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Alanında uzman isimleri kariyer yolculuğunun çok başındaki gençlerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Bak, şunları söyledi;

"Limitless Makers programı, gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yeşerten ve onlara sınır tanımayan bir bakış açısı kazandıran platform oldu. Geleceğin bilim insanlarını 'Limitless Makers Programı'nda buluşturduk. Bu yıl dördüncü kez alanında uzman isimler, gençlerimize bir ay boyunca yapay zekadaki gelişmelerden nörobilime, uzay teknolojilerinden dijital yeniliklere kadar pek çok başlıkta eğitimler verdiler; soruları yanıtladılar, merakları giderdiler, rehber oldular. Aynı zamanda yeni dostluklar kuruldu, geleceğin iş birliklerinin temelleri atıldı, üretim sürecinin heyecanı yaşandı. Gençlerimizin inovasyon ve teknoloji alanında gösterdikleri başarı, ülkemizin geleceği adına bizlere büyük umut veriyor." - ANKARA