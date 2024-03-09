Zeytinburnu'nda Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu Temeli Atıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu Temeli Atıldı

Zeytinburnu\'nda Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu Temeli Atıldı

Zeytinburnu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yapılan Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu temeli atıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada Türkiye'de 4 milyon çocuğun yetenek taramasının yapıldığını belirtti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise bin 300 metrekarelik bir park ve yarı olimpik bir havuzun temelini attıklarını söyledi.

09.03.2024 16:58  Güncelleme: 17:16
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Zeytinburnu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yapılan Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye'de 4 milyon çocuğumuzun yetenek taramasını yaptık" dedi.

Zeytinburnu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yapılan Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu temeli atıldı. Düzenlenen temel atma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Türkiye'de 4 milyon çocuğumuza yetenek taraması yaptık"

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Zeytinburnu işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan size selam getirdim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ben milletvekiliyken Zeytinburnu'nda çok çalıştık. Türkiye Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir spor devrimi yaşıyor. Sporun tabana yayılması bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi bu yapılan tesislerde mümkün oluyor. Bizim konularımızdan birisi de bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadele. Biz bu tesislere çocuklarımızın gelmesini istiyoruz ki burada anneler ve babalar lütfen çocuklarımızı bu spor tesislerine getirin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Türkiye'de 4 milyon çocuğumuza yetenek taraması yaptık. Çocuklarımızın yeteneklerine göre değişik branşlara yönlendiriyoruz. Eyüp'ten geliyorum. Eyüp'te üç tane bakanlığımız yüzme havuzu yapmış, sordum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp'te bir şey yapmış mı, hiçbir şey yapmamış. İstanbul'a çalışan başkan istiyoruz 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bin 300 metrekarelik bir park ve yarı olimpik bir havuzun temelini atıyoruz"

Yine programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'nun iyiliği için bugün buradayız. Güzel evimize bir güzellik daha ekleyeceğiz. Yeşillerimizi çoğaltacağız. Bugün benim en mutlu günlerimde biri. 2019'da yola çıkarken hayal ettiğim anlardan birisi. Kamulaştırmasını tamamladığımız bu alan için yerin altına bir yüzme havuzu koymamız gerekiyordu. Önceki dönem bakanımızın destekleriyle başladığımız bu proje şuan temel atılıyor. Hiç vakit kaybetmeden ihalesini yaptık ve yer tespitinin ardından uzun süren bir temel kazısı yaptık biraz su çıktı sularla boğuştuk ve bugüne geldik. Bin 300 metrekarelik bir park ve yarı olimpik bir havuzun temelini atıyoruz. Bu havuzla birlikte Zeytinburnu'nda havuz sayısını üçe çıkartıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu Temeli Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Veli Efendi Kapalı Yüzme Havuzu Temeli Atıldı - Son Dakika
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