CHP’li Gökçeada Belediyesi tarafından dolandırıldığını iddia etti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşanan Uğurcan Kızılaslan, CHP'li Gökçeada Belediyesi'nden aylık 50 bin TL'ye kiraladığı 24 metrakare geçici büfe için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden kurum görüşü olarak buraya kıyı kenar çizgisinde kaldığı, imar planı olmadığı için hiçbir bir yapı yapılamayacağı, bir ticari faaliyette bulunamayacağı cevabını aldı. Dolandırıldığını iddia eden Uğurcan Kızılaslan, Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işleyen ilgili kişi/kişilerin hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talebinde bulundu.

Gökçeada ilçesinde Uğurcan Kızılaslan, 18 Mart tarihinde Gökçeada Belediyesi tarafından Kaleköy'de Fatih Mahallesi Barbaros Caddesindeki 24 metrakare geçici büfe için ihaleye girdi. İhale de, 24 metrakare geçici büfe yerini aylık muhammen bedeli 50 bin TL'ye kiraladı. İhalenin ardından Gökçeada Belediye Başkanlığı Taşınmaz Kira Sözleşmesinde, kira başlangıç tarihi 9 Nisan 2026-9 Nisan 2029 tarihi olarak belirlendi. Fatih Mahallesi Barbaros Caddesindeki 24 metrakare geçici büfe için kiracı Uğurcan Kızılaslan ile Gökçeada Belediyesi arasında kira sözleşme imzalandı. 3 yıl için kira bedeli 1 milyon 818 bin TL, Uğurcan Kızılaslan tarafından Gökçeada Belediye Başkanlığı hesabına peşin olarak yatırıldı. 9 Nisan tarihinde imzalanan kira sözleşmesinin ardından 13 Nisan tarihinde büfe belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Gökçeada Belediyesi'nden ihale usulü 50 bin TL muhammen bedel ile 24 metrakare geçici büfe kiralama yapan Uğurcan Kızılaslan, kiraladığı yere, yer yapmak için Çevre Şehirlik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne giderek başvuruda bulundu. Çevre Şehirlik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurum görüşü olarak buraya kıyı kenar çizgisinde kaldığı, imar planı olmadığı için hiçbir bir yapı yapılamayacağı, bir ticari faaliyette bulunamayacağı cevabını aldı. Gökçeada Belediyesi tarafından dolandırıldığını iddia eden Uğurcan Kızılaslan, metrekare ve ihaleye şartnamesine uyulmadığını ileri sürdü. Kızılaslan savcılığa suç duyurusunda bulunarak, avukatı aracılığıyla savcılığa verilen dilekçede, " 18.03.2026 tarihli ihale sonucunda müvekkile ihale edilen, Gökçeada ilçesi Fatih Mahallesi Barbaros Caddesi No: 3 adresinde bulunan ve ihale/sözleşme evrakında 24 metrekare geçici büfe yeri olarak gösterilen taşınmazın sonradan ortaya çıkan resmi teknik/idari tespitlere göre aynı kapsamda kullanılmayacağının anlaşılması sebebiyle, ihale şartnamesini hazırlayarak müvekkilin zarara uğramasına sebebiyet veren bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işleyen ilgili kişi/kişilerin hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması" talebinde bulundu. Konuyla ilgili olarak Çanakkale İdari Mahkemesine de dava da açıldı.

Dolandırıldığını ve mağdur olduğunu iddia eden Uğurcan Kızılaslan, "18 Mart günü ben buranın ihalesine katıldım. 1 milyon 818 bin Lira Gökçeada Belediyesi'nin hesabına para ödedim. Daha sonra ihale karar pulları ve ihale ilan bedelleriyle yaklaşık 1 milyon 988 bin lira Gökçeada Belediyesi'ne para yatırdım. Daha sonra buraya bir yapı yapmak istedim. Ayın 9'unda kira kontratı imzaladık. 13'ünde gelip burada usulsüzce bir yıkım gerçekleşti. Daha sonra Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına müracaat ettim. Müracaatımın sonunca buraya hiçbir şekilde şu an bir yapı yapılamayacağını, bir ticari faaliyette bulunamayacağını, buranın kıyı kenar çizgisinde kaldığını, burada bir imar planının olmadığını öğrendim ve şok oldum. Bu şartlar olgunlaştıktan sonra maksimum 6 metrekareyi geçmeyecek bir büfe yapılacağını öğrendim. Halbuki ben burayı 24 metrekare diye almıştım. Şu an için mağdurum. Paramı da aldılar. Çalışamıyorum. Gökçeada'da da iş de yapamıyorum. İki tane çocuğum var. Evime ekmek de götüremiyorum. Mağdurum. Gerekli olarak Cumhurbaşkanı'mızın, İçişleri Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmesini, sesimi duymasını bekliyorum. Konuyu yargıya taşıdım. CİMER başvurularımı da yaptım. Resmen beni dolandırdılar. Adanın hiçbir köylerinde de de çalışamıyorum. Mağdurum" dedi.