Görkem Duman, Buca Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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İzmir'de 31 Mart Yerel Seçimleri'nden Buca Belediye Başkanı seçilen Görkem Duman, görevine başladı. Eski Başkan Erhan Kılıç'tan görevi devralan Görkem Duman, belediye binası önünde Bucalılara seslendi. Kendisine oy versin ya da vermesin bütün Bucalılara hizmet için çalışacağına söz veren Duman, konuşmasının ardından barış güvercinleri uçurdu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, düzenlenen törenle göreve başladı. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından belediye ana hizmet binasına gelen Duman, makama geçerek Başkan Erhan Kılıç'tan görevi teslim aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Musa Çam, Buca Belediyesi eski Başkanı Erhan Kılıç, yine Buca'nın eski başkanlarından Ertan Erdek'in de hazır bulunduğu devir teslim törenine Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Törende, eski milletvekili Tacettin Bayır, Başkan Görkem Duman'ın parti rozetini çıkararak, Türk Bayrağı rozeti taktı.

"Şimdi Buca'ya hizmet zamanı" diyen Duman, şöyle konuştu:

'Bu bir bayrak yarışıydı. Bugün görevi hepinizin huzurunda devralıyorum. Bugün benim için çok anlamlı. Sokaklarında büyüdüğüm güzel Buca'ya hizmet etme imkanına önce parti büyüklerimiz ve sonra da Bucalıların teveccühüyle seçildik. Şimdi Buca'ya hizmet etme zamanıdır.

"TÜM BUCALILARIN BAŞKANI OLACAĞIM"

Herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı ile hizmet edeceğim. Dün mazbatamızı aldık, bugün devir teslimi de gerçekleştirdik. Şimdi Buca'ya hizmet zamanı. Siyasi partili kimliğimizi ikinci plana bırakıyoruz. Bana oy versin veya vermesin tüm Bucalıarın belediye başkanı olacağım.

Bu zamana kadar güzel Buca'mız için kim taş üstüne taş koyduysa ondan Allah razı olsun. Erhan Kılıç Başkanımıza da Erten Erdek Başkanımıza da ve tüm eski başkanlarımıza da Buca'ya yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum."