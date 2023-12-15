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Gümüşhane'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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Gümüşhane'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Gümüşhane'de Yerel Düzey Operasyon Planı kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatında, Kelkit ilçesinde meydana gelen depremin ardından yıkım ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı. Tatbikata UMKE, 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, polis ekipleri ve Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri katıldı.

Gümüşhane\'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
15.12.2023 - 09:36,  Güncelleme: 09:37
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GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de Yerel Düzey Operasyon Planı kapsamında Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yanında bulunan boş bina içerisinde gerçekleştirilen tatbikatta Kelkit ilçesinde meydana gelen 5.8'lik depremin ardından meydana gelen yıkım ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı. UMKE, 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, polis ekipleri ve Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinin katıldığı tatbikatta senaryoya göre yaralanan 10 kişi ve 1 ölü şahıs enkaz altından çıkarıldı. Öğrencilerin makyajla yaralıları canlandırdığı ve kurtarma operasyonlarının ciddiyetle yürütüldüğü tatbikat gerçeği aratmadı.

"Verimli bir çalışma oldu"

Türkiye'nin deprem kuşağında olmasından dolayı çalışmaları titizlikle gerçekleştirdiklerini dile getiren Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, "Yerel Düzey Operasyon Planı kapsamında bir saha tatbikatı planladık. Ülkemizin deprem kuşağında olmasından dolayı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Deprem sonucunda göçük altında kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 10 yaralı ve 1 ex olacak şekilde senaryomuzu çizdik. Bizim için güzel ve verimli bir çalışma oldu. Emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Tatbikatları en gerçekçi şekilde hazırlıyoruz"

Kentte gerçekleştirilen her tatbikatın gerçekçi olmasına özen gösterdiklerini aktaran Gümüşhane UMKE il sorumlusu Oktay Özdamar, "Biz olayları simüle ederken olaya en yakın, en gerçekçi nasıl yapabiliriz diye senaryomuzu hazırlıyoruz. Arkadaşlarımıza gerçekçi bir makyaj yapıyoruz ki nasıl müdahale edebileceğimizi bilelim. Yaralılarımıza müdahale ettik bir tane hastamızı 1'inci kattan indirdik" diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ebru Üstündaş ise, "Bugünkü tatbikat çok güzeldi nasıl müdahale etmemiz gerektiğini çok iyi anladık, zaten bizi de makyajla yaralı yaptılar o an neler yaşandığını çok iyi anladık" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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