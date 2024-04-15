Güreş U15 Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika
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Güreş U15 Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

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Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen U15 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, 850 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve 22 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi ve Sivas halkını müsabakaları izlemeye davet etti.

15.04.2024 12:44
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- Güreş U15 Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SİVAS - Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen U15 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, 850 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan 'U15 Ahmet Ayık, Cenk İldem Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası' başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 50 ilden, 850 sporcu katılım sağlıyor. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda dereceye girmek için ter dökecek.

Açılış seremonisi yarın il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek olan şampiyona, 22 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

"Bu sene inşallah olimpiyat yılı"

İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Keklik, "İlimizde 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda bugün itibarıyla başladı. İlk gün serbest stille başlayan müsabakalarımız 17'sinden itibaren grekoromen ile devam edecek. 17'sinde başlayıp, 20'sinde de sona erecek. 20'sinde kadın güreşimiz başlayacak. İlimize yaklaşık 2 bine yakın güreşsever geldi. Antrenör ve sporcu yakınlarını ilimizde misafir ediyoruz. Bu şampiyonanın şöyle bir güzelliği var, Sivas bu anlamda 8 tane olimpiyat madalyası olan tek il. Bunlardan bir tanesi de kıymetli büyüğümüz Ahmet Ayık hocamız. Serbest stil maçları onun ismiyle başladı. İlimizde Ahmet Ayık'ın adını bu şekilde yaşatmış olacağız. Grekoromen de gururumuz olan Cenk İldem kardeşimizin ismini verdik. Bu sene inşallah bir olimpiyat yılı. 2028'in belki alt kadrosunu oluşturacak sporcular buradan çıkacak. Tüm katılım sağlayan illerimize, idarecilerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize başarılar diliyorum. Fair-play çerçevesinde bir müsabaka olmasını temenni ediyorum" dedi.

Keklik, tüm Sivaslıları güreş maçlarını izlemeye davet ederek, "Sporcularımızın buradaki hedefi illerini en iyi şekilde temsil etmek, şampiyon olmak. Sporcular yılda 364 gün bu müsabaka için çalışıyorlar. Bütün performanslarını burada sergilemek zorundalar. Bunlar yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Tüm sıkletlerde çekişmeli müsabakalar bekliyoruz. Sporcular da 1 yıl boyunca ki emeklerini burada sergileyecekler. Tüm Sivas halkını 4 Eylül Spor Vadisi içerisinde bulunan Taha Akgül Spor Salonuna bekliyorum. Güzel müsabakalar bizleri bekliyor" diye konuştu.

Güreş U15 Türkiye Şampiyonası Sivas\'ta Başladı
Kaynak: İHA

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