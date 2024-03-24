CHP Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli için kullanılan Kürtlerin ülkesi ifadesine tepki gösterdi

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Eş Başkan Adayı Cevdet Konak'ın, Tunceli için kullandığı "Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan'da zulüm var" ifadelerine tepki gösterdi. Sözlerinden dolayı Konak'ı kınayan Erol, "Tunceli'yi bir Kürdistan bölgesi olarak ifade etmek asla doğru değildir. Tunceli bir medeniyet şehridir, özgürlük şehridir, hoşgörü şehridir. Tunceli bir Cumhuriyet şehridir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bugün düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz günlerde DEM Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Cevdet Konak'ın "Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan'da zulüm var" açıklamasına tepki gösterdi. Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Cevdet Konak'ın sözlerini kınadığını belirtti.

"TERÖRE KARŞI TAVRIM VE MÜCADELEM BİLİNMEKTEDİR"

Gürsel Erol şunları söyledi:

"Milletvekilleri her ne kadar seçim bölgelerinden seçilmiş olsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil eden Türkiye milletvekilleridir. Bu anlamda seçildikleri bölgenin değil, Türkiye'de yaşanan olaylarla ve süreçlerle ilgili değerlendirme yapmak, açıklama yapmak ve kendisini bu konuda sorumlu hissetmek gibi bir anlayışın da olması gerekiyor. Ben 26. Dönemde Tunceli milletvekiliydim. Tunceli milletvekilliği dönemimde gerek terör örgütlerine karşı tavrım, duruşum ve onlara karşı vermiş olduğum mücadele kamuoyu tarafından bilinmekte gerekse de kentin değerlerini, inançlarını, güzelliklerini kamuoyuyla paylaşarak Tunceli'nin bir Cumhuriyet kenti, inanç merkezi olduğunu ve Tunceli'nin yaşam tarzından, eğitiminden, coğrafyasından kaynaklı bir farklılığının ve ayrıcalığının olduğunu tüm kamuoyuna yansıtmak adına önemli işler yaptığıma inanıyorum.

"TUNCELİ'NİN SORUNLARINA SAHİP ÇIKIYORUM"

Tunceli'de milletvekili sayısının 1'e düşürülmesiyle CHP'den milletvekili çıkaramadık. Şu andaki mevcut tek milletvekili şimdiki adı DEM olan partiden ama orada ideoloji bir söylemle siyaset yapılmasından kaynaklı şehrin gerçeklerini, beklentilerini, taleplerini gündeme getirmek yine bize düştü. Ben Elazığ Milletvekili olarak komşu ilimiz Tunceli'nin Cumhuriyet'e olan bağlılığı, sadakati doğrultusunda sürekli sorunlarına sahip çıkarak milletvekilliği yapma arzusu ve düşüncesi içerisinde oldum."

"BU BİR İHANETTİR"

Erol, DEM Partili Konak'ın açıklamasına da değinerek şunları söyledi:

"Türkiye'de kurulan bütün partiler resmi sıfatı olan partilerdir. Bu partilerde görev alan siyasetçilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve adaylarının da söylemlerine dikkat etmesi lazım. Konuşma ve açıklamalarına dikkat etmesi lazım. Toplumun değerlerini, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik söylemler geliştirmesi gerekir. Ne yazık ki Tunceli DEM Partisi Belediye Başkan Adayı Cevdet Konak geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan hiç kimsenin ve hiçbir Tuncelilinin kabul etmeyeceği son derece aykırı bir açıklama yaptı. Bu açıklama aslında Cumhuriyet'e, görev yapmış olduğu partinin kurumsal kimliğine ve Tunceli'ye ihanettir. Tunceli'de yaşayan insanların inançlarına ve değerlerine ihanettir. Cevdet Konak, Tunceli'yi kastederek 'burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan'da zulüm var,' demişti. Halbuki Tunceli bir Kürdistan ülkesi değil bir Cumhuriyet şehridir. Tunceli'de hangi eve girerseniz girin, salonda sizi iki fotoğraf karşılar, birisi o toplumun inançlarından dolayı Hz. Ali'nin resmi, diğeri ise Cumhuriyet'e olan bağlılıklarından dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıdır. Bu ifadeleri asla kabul etmiyor ve bu durumu Cumhuriyet'e ihanet olarak değerlendiriyorum. Bir belediye başkanı adayının şimdiden bu söylemlerle, toplumda bölücü bir ifade kullanarak Cumhuriyet'e ihanet etmesini asla kabul etmiyorum.

"BU DEVLET, BU VATAN HEPİMİZİN"

Buradan Tunceli halkını bilgilendirmek istiyorum. Bu toplumun değerlerine ters düşen ve Tunceli halkının asla kabul etmeyeceği ifadeleri savunan, gündeme getiren insanları yönetici olarak seçmeyin. Belediye başkanı olarak seçmeyin. Bu devlet bizim, bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin. 1990'lı yıllarda bölgede güvenlik konusunda birçok sorun yaşanmıştır, doğrudur. Ama bunu devlete mal etmek, devleti suçlayıcı bir dil kullanmak doğru değildir. Tunceli'yi bir Kürdistan bölgesi olarak ifade etmek asla doğru değildir. Tunceli bir medeniyet şehridir, özgürlük şehridir, hoşgörü şehridir. Tunceli bir Cumhuriyet şehridir. Bu anlamda Cevdet Konak'ı kınadığımı, o ifadelerin asla doğru olmadığını yakışan ifade olmadığını belirterek Tunceli halkını bilgilendirmek istiyorum. Tunceli halkından bu sene Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vererek, Tunceli'nin Cumhuriyet kenti olarak devletin imkanlarından yararlanan bir şehir olarak katkı sunmaları konusunda destek istiyorum. Bu siyasal düşünce Tunceli'yi sürekli kötüye götürdü, ülkemizi kötüye götürdü. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Üniter devlet yapısı sınırları içerisinde 85 milyon yurttaşımızın etnik kimlikleri farklı olabilir, inançları farklı olabilir ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ni Kürdistan diye tanımlamak, Cumhuriyetimize ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine ihanet etmektir."