CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, Bilecik'te 3 günlük programa katılan CHP'li Belediye başkanları kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek, Atatürk Parkı'nda çay içti.

Programları kapsamında Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden belediye başkanları daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya katıldı. Bilecik Belediyesi çalışmaları ve yeni projeleri hakkında Başkan Şahin'den bilgi alan başkanlar ardından Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de katılımıyla esnaf ziyareti yaptı. CHP'li belediye başkanları Atatürk Parkı'nda çay içerek, vatandaşla sohbet etti.

İlk günkü programa, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı. - BİLECİK